Российские войска обстреляли три общины в Черниговской области – ГПСУ

Об этом сообщается в Facebook Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 9 июля.
Отмечается, что под вражеским огнем оказались Городнянская, Семеновская и Сновская общины.
"Трижды за сутки враг артснарядами обстрелял один из приграничных населенных пунктов Городнянской общины в Черниговской области. По предварительной информации, повреждены частный дом и хозяйственное здание. Семеновскую общину дважды обстрелял враг из минометов и АГС. Зафиксировано 14 взрывов", – говорится в сообщении.
Кроме того, поздно вечером возле госграницы на территории Сновской общины зафиксировано 10 взрывов.
"По результатам обстрелов, к счастью, обошлось без человеческих жертв", – подчеркивается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.