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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли три общины в Черниговской области – ГПСУ

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В результате обстрела оккупантами поврежден частный дом в Городнянской общине, отметили в Госпогранслужбе
В результате обстрела оккупантами поврежден частный дом в Городнянской общине, отметили в Госпогранслужбе
Фото: Східне регіональне управління ДПСУ / Facebook

Российские оккупационные войска 8 июля обстреляли территорию трех общин в Черниговской области.

Об этом сообщается в Facebook Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 9 июля.

Отмечается, что под вражеским огнем оказались Городнянская, Семеновская и Сновская общины.

"Трижды за сутки враг артснарядами обстрелял один из приграничных населенных пунктов Городнянской общины в Черниговской области. По предварительной информации, повреждены частный дом и хозяйственное здание. Семеновскую общину дважды обстрелял враг из минометов и АГС. Зафиксировано 14 взрывов", – говорится в сообщении.

Кроме того, поздно вечером возле госграницы на территории Сновской общины зафиксировано 10 взрывов.

"По результатам обстрелов, к счастью, обошлось без человеческих жертв", – подчеркивается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

Теги: Россия, Украина, Госпогранслужба, ГПСУ, Черниговская область, обстрелы, война России против Украины, взрывы, миномет, дом, российские оккупанты
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