Российские войска обстреляли три общины в Черниговской области – ГПСУ

В результате обстрела оккупантами поврежден частный дом в Городнянской общине, отметили в Госпогранслужбе Фото: Східне регіональне управління ДПСУ / Facebook

Об этом сообщается в Facebook Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 9 июля.

Отмечается, что под вражеским огнем оказались Городнянская, Семеновская и Сновская общины.

"Трижды за сутки враг артснарядами обстрелял один из приграничных населенных пунктов Городнянской общины в Черниговской области. По предварительной информации, повреждены частный дом и хозяйственное здание. Семеновскую общину дважды обстрелял враг из минометов и АГС. Зафиксировано 14 взрывов", – говорится в сообщении.

Кроме того, поздно вечером возле госграницы на территории Сновской общины зафиксировано 10 взрывов.

"По результатам обстрелов, к счастью, обошлось без человеческих жертв", – подчеркивается в сообщении.

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