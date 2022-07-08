Оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли пастбище с коровами в Черниговской области – Госпогранслужба

В результате обстрела оккупантами Новгород-Северской общины зафиксировано около 120 взрывов, отметили в Госпогранслужбе Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

В частности, оккупанты вели огонь по Белопольской, Шалыгинской, Эсманской общинах в Сумской области и Новгород-Северской в Черниговской.

"Шалыгинская община за сутки россиянами обстреливалась пять раз. Зафиксированы огонь из стрелкового оружия и более 40 взрывов из ствольной артиллерии и минометов. Окрестности Эсманской общины были обстреляны из ствольной артиллерии. Зафиксировано девять взрывов. Вражеская ствольная артиллерия произвела около десятка выстрелов по территории Белопольской общины", – говорится в сообщении.

В то же время территорию Новгород-Северской общины оккупанты обстреляли трижды.

"Россияне одновременно били из РСЗО и минометов. Зафиксировано около 120 взрывов. В одном из случаев вражеские "Грады" обстреляли пастбище, на котором пасли скот. Жертв среди людей или разрушений инфраструктуры не зафиксировано", – подчеркнули в Госпогранслужбе.

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