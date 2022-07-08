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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли пастбище с коровами в Черниговской области – Госпогранслужба

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В результате обстрела оккупантами Новгород-Северской общины зафиксировано около 120 взрывов, отметили в Госпогранслужбе
В результате обстрела оккупантами Новгород-Северской общины зафиксировано около 120 взрывов, отметили в Госпогранслужбе
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Российские оккупационные войска 7 июля обстреляли из России четыре приграничные общины в Украине. Об этом в Telegram 8 июля сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

В частности, оккупанты вели огонь по Белопольской, Шалыгинской, Эсманской общинах в Сумской области и Новгород-Северской в Черниговской.

"Шалыгинская община за сутки россиянами обстреливалась пять раз. Зафиксированы огонь из стрелкового оружия и более 40 взрывов из ствольной артиллерии и минометов. Окрестности Эсманской общины были обстреляны из ствольной артиллерии. Зафиксировано девять взрывов. Вражеская ствольная артиллерия произвела около десятка выстрелов по территории Белопольской общины", – говорится в сообщении.

В то же время территорию Новгород-Северской общины оккупанты обстреляли трижды.

"Россияне одновременно били из РСЗО и минометов. Зафиксировано около 120 взрывов. В одном из случаев вражеские "Грады" обстреляли пастбище, на котором пасли скот. Жертв среди людей или разрушений инфраструктуры не зафиксировано", – подчеркнули в Госпогранслужбе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, Госпогранслужба, ГПСУ, РСЗО, Черниговская область, обстрелы, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты
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