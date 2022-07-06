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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция заявила, что поможет восстановить Черниговскую область

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У Чернигова давние связи с Францией, отметили в МИД страны
У Чернигова давние связи с Францией, отметили в МИД страны
Фото: depositphotos.com

Франция намерена принять активное участие в восстановлении Черниговской области Украины. Об этом сообщили 5 июля в МИД Франции в связи с проведением в швейцарском городе Лугано конференции, посвященной восстановлению Украины.

"Франция, включая государственные и местные власти, сосредоточит свои усилия по восстановлению Украины, в частности, на Черниговской области, которая сильно пострадала от российских бомбардировок в первые недели войны. У города Чернигов установлены давние связи с Францией", – говорится в сообщении. 

В МИД подчеркнули, что эти усилия дополнят гуманитарную, экономическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, которую Франция оказывает Украине с 24 февраля и продолжит оказывать, "пока это необходимо".

В ведомстве также приветствовали проведение конференции в Лугано, отметив, что она позволит начать координацию между партнерами и заложить основные принципы, которые лягут в основу восстановления Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины прошла в Лугано 4–5 июля. На ней представили национальный план восстановления Украины. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.

По итогам конференции более 40 стран пообещали поддерживать восстановление Украины.

Великобритания заявила, что будет возглавлять послевоенное восстановление Украины. Ряд других стран ранее выразили готовность "взять шефство" над регионом или отраслью, которые нуждаются в помощи.

Теги: Чернигов, МИД, Франция, МИД Франции, Черниговская область, война России против Украины, разрушения, Лугано, восстановление
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