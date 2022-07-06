Франция заявила, что поможет восстановить Черниговскую область

У Чернигова давние связи с Францией, отметили в МИД страны Фото: depositphotos.com

"Франция, включая государственные и местные власти, сосредоточит свои усилия по восстановлению Украины, в частности, на Черниговской области, которая сильно пострадала от российских бомбардировок в первые недели войны. У города Чернигов установлены давние связи с Францией", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что эти усилия дополнят гуманитарную, экономическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, которую Франция оказывает Украине с 24 февраля и продолжит оказывать, "пока это необходимо".

В ведомстве также приветствовали проведение конференции в Лугано, отметив, что она позволит начать координацию между партнерами и заложить основные принципы, которые лягут в основу восстановления Украины.

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