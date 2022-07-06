Франция заявила, что поможет восстановить Черниговскую область

"Франция, включая государственные и местные власти, сосредоточит свои усилия по восстановлению Украины, в частности, на Черниговской области, которая сильно пострадала от российских бомбардировок в первые недели войны. У города Чернигов установлены давние связи с Францией", – говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что эти усилия дополнят гуманитарную, экономическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, которую Франция оказывает Украине с 24 февраля и продолжит оказывать, "пока это необходимо".
В ведомстве также приветствовали проведение конференции в Лугано, отметив, что она позволит начать координацию между партнерами и заложить основные принципы, которые лягут в основу восстановления Украины.
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Двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины прошла в Лугано 4–5 июля. На ней представили национальный план восстановления Украины. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.
По итогам конференции более 40 стран пообещали поддерживать восстановление Украины.
Великобритания заявила, что будет возглавлять послевоенное восстановление Украины. Ряд других стран ранее выразили готовность "взять шефство" над регионом или отраслью, которые нуждаются в помощи.