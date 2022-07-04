Зеленский о восстановлении Украины: Нужно действовать уже сейчас, особенно накануне зимы

Президент заговорил о сроках восстановления после презентации такого национального плана.

"Хочу сделать также одно важное именно локальное ударение. Нам нужно действовать уже в это время. [...] Восстановить школьную учебу, обеспечить медицину для людей, дать переселенцам жилье, гарантировать украинцам работу, защитить энергетику – это все важно именно сейчас, а особенно накануне зимы", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина представляет два уровня действий: стратегический (восстановление всей страны) и тактический.

"Нам нужна эта тактическая помощь. Это означает необходимость уже сейчас быстро восстанавливать все, что можно восстановить", – объяснил Зеленский.

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