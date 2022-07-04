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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о восстановлении Украины: Нужно действовать уже сейчас, особенно накануне зимы

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Национальный план восстановления Украины презентовал Зеленский
Национальный план восстановления Украины презентовал Зеленский
Фото: ЕРА

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины после российской агрессии президент Украины Владимир Зеленский призвал уже сейчас начинать процесс восстановления. Выступление в режиме видеосвязи транслировал в YouTube Кабинет Министров Украины.

Президент заговорил о сроках восстановления после презентации такого национального плана.

"Хочу сделать также одно важное именно локальное ударение. Нам нужно действовать уже в это время. [...] Восстановить школьную учебу, обеспечить медицину для людей, дать переселенцам жилье, гарантировать украинцам работу, защитить энергетику – это все важно именно сейчас, а особенно накануне зимы", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина представляет два уровня действий: стратегический (восстановление всей страны) и тактический.

"Нам нужна эта тактическая помощь. Это означает необходимость уже сейчас быстро восстанавливать все, что можно восстановить", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Национальный план восстановления Украины оценивается в $750 млрд в течение 10 лет. Общее количество проектов – 850.

Из 15 основных направлений национального плана наибольшее финансирование предполагается в сферах восстановления и модернизации жилья и инфраструктуры регионов ($150–250 млрд), расширения и интеграции логистики с Евросоюзом ($120–160 млрд) и энергетики ($130 млрд).

Теги: война, Владимир Зеленский, жилье, война России против Украины, конференция, инфраструктура, Лугано, восстановление
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