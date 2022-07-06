Восстановление Мариуполя займет 7–10 лет и обойдется более чем в $14 млрд – мэр

Окончательную сумму расходов на восстановление Мариуполя эксперты смогут назвать только после его деоккупации Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Поэтому в приоритете, по словам Бойченко, строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры Мариуполя более чем в $14 млрд, ориентируясь на численность послевоенного населения города в 220 тысяч человек, добавил он.

Окончательная цифра расходов, указал Бойченко, будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации.

"Рассчитываем, что в "плане Маршалла" для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя. Благодарю президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и международные финансовые организации за постоянное внимание к нашему городу. Верю: вместе мы возродим Мариуполь и сделаем его еще лучше", – заявил Бойченко.

Он рассказал, что городская власть, работая над восстановлением Мариуполя, сотрудничает с командами Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, всемирно известными международными компаниями, имеющими актуальный опыт. О готовности помогать в восстановлении города уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес, добавил Бойченко.

"Города-партнеры, такие как Гданьск, Варшава, Дрезден и Роттердам, разрушенные во время Второй мировой войны, также приобщаются к работам по восстановлению", – сообщил мэр.