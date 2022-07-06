Восстановление Мариуполя займет 7–10 лет и обойдется более чем в $14 млрд – мэр

Поэтому в приоритете, по словам Бойченко, строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры Мариуполя более чем в $14 млрд, ориентируясь на численность послевоенного населения города в 220 тысяч человек, добавил он.
Окончательная цифра расходов, указал Бойченко, будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации.
"Рассчитываем, что в "плане Маршалла" для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя. Благодарю президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и международные финансовые организации за постоянное внимание к нашему городу. Верю: вместе мы возродим Мариуполь и сделаем его еще лучше", – заявил Бойченко.
Он рассказал, что городская власть, работая над восстановлением Мариуполя, сотрудничает с командами Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, всемирно известными международными компаниями, имеющими актуальный опыт. О готовности помогать в восстановлении города уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес, добавил Бойченко.
"Города-партнеры, такие как Гданьск, Варшава, Дрезден и Роттердам, разрушенные во время Второй мировой войны, также приобщаются к работам по восстановлению", – сообщил мэр.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
Оккупанты добивают город, вывозя уцелевшие сооружения (фонтаны, детские площадки и даже тротуарную плитку) в Донецк, рассказывал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам Андрющенко, "власти" Мариуполя увязывают оказание горожанам помощи для восстановления разрушенных домов с предоставлением ими личных данных для участия в "референдуме" по вопросу присоединения Донецкой области к РФ.
В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.