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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восстановление Мариуполя займет 7–10 лет и обойдется более чем в $14 млрд – мэр

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Окончательную сумму расходов на восстановление Мариуполя эксперты смогут назвать только после его деоккупации
Окончательную сумму расходов на восстановление Мариуполя эксперты смогут назвать только после его деоккупации
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

В Мариуполе, по последним данным, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов. Также разбомблены 40% частных домов, большинство из них не подлежит реконструкции. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко, которого пресс-служба городского совета Мариуполя цитирует 6 июля в Telegram.

Поэтому в приоритете, по словам Бойченко, строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры Мариуполя более чем в $14 млрд, ориентируясь на численность послевоенного населения города в 220 тысяч человек, добавил он.

Окончательная цифра расходов, указал Бойченко, будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации.

"Рассчитываем, что в "плане Маршалла" для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя. Благодарю президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и международные финансовые организации за постоянное внимание к нашему городу. Верю: вместе мы возродим Мариуполь и сделаем его еще лучше", – заявил Бойченко.

Он рассказал, что городская власть, работая над восстановлением Мариуполя, сотрудничает с командами Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, всемирно известными международными компаниями, имеющими актуальный опыт. О готовности помогать в восстановлении города уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес, добавил Бойченко.

"Города-партнеры, такие как Гданьск, Варшава, Дрезден и Роттердам, разрушенные во время Второй мировой войны, также приобщаются к работам по восстановлению", – сообщил мэр.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Оккупанты добивают город, вывозя уцелевшие сооружения (фонтаны, детские площадки и даже тротуарную плитку) в Донецк, рассказывал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, "власти" Мариуполя увязывают оказание горожанам помощи для восстановления разрушенных домов с предоставлением ими личных данных для участия в "референдуме" по вопросу присоединения Донецкой области к РФ.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Бойченко, мэр, российские оккупанты, восстановление
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