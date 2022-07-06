Советник мэра Мариуполя рассказал о "шантаже референдумом" в оккупированном городе

Жителей разрушенного Мариуполя оккупанты угрожают оставить без ремонта, если те не предоставят личные данные для "референдума" Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Андрющенко считает, что такие действия по обеспечению явки – это "шантаж референдумом".

"При подаче заявлений прямо говорят, что вопрос компенсаций или восстановления будет решен… после референдума", – пишет советник мэра.

Андрющенко добавил, что активных горожан – глав ОСМД, "квартальных" и т. д. оккупанты собирали и поставили задачу срочно провести перепись жителей домов. Незаконные "власти" Мариуполя, по его словам, интересуют данные не только оставшихся горожан, но и уехавших в эвакуацию.

В случае отказа от переписи оккупанты угрожают не делать ремонт в поврежденных домах и не предоставлять жилье взамен разрушенного.

"Поэтому второй день массово проходят рассылки от таких лиц с предложением срочно предоставить личные данные, потому что без этого не будет восстановления дома", – отмечает Андрющенко.