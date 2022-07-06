Советник мэра Мариуполя рассказал о "шантаже референдумом" в оккупированном городе

Андрющенко считает, что такие действия по обеспечению явки – это "шантаж референдумом".
"При подаче заявлений прямо говорят, что вопрос компенсаций или восстановления будет решен… после референдума", – пишет советник мэра.
Андрющенко добавил, что активных горожан – глав ОСМД, "квартальных" и т. д. оккупанты собирали и поставили задачу срочно провести перепись жителей домов. Незаконные "власти" Мариуполя, по его словам, интересуют данные не только оставшихся горожан, но и уехавших в эвакуацию.
В случае отказа от переписи оккупанты угрожают не делать ремонт в поврежденных домах и не предоставлять жилье взамен разрушенного.
"Поэтому второй день массово проходят рассылки от таких лиц с предложением срочно предоставить личные данные, потому что без этого не будет восстановления дома", – отмечает Андрющенко.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.
В администрации президента РФ хотят объединить временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе России, написала 9 июня "Медуза" со ссылкой на три источника в Кремле. По данным источников, одной из возможных дат проведения псевдореферендумов о "присоединении" называлось 11 сентября (день голосования на выборах губернаторов в России).
В Минобороны сообщили 24 июня, что РФ не отказалась от планов провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.
Андрющенко 29 июня подтвердил наличие у оккупантов планов на проведение "референдума" о присоединении Донецкой области к РФ 11 сентября.