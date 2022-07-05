У России был "план восстановления" Мариуполя еще до захвата города. Агрессор с самого начала планировал его уничтожить – горсовет

Первые упоминания о плане восстановления появились 24 марта, когда продолжались активные бои, сказано в сообщении.
Такой технический документ невозможно качественно подготовить в короткий срок, для этого требуются месяцы. Это говорит о том, что его разработали еще до начала боевых действий, считают в мэрии.
"Таким макаром, ликвидация Мариуполя и массовое убийство его обитателей входили в планы московского режима. Это подлинный спланированный геноцид мирных жителей от главного в мире экспортера терроризма. Международное сообщество должно дать свою оценку данным действиям", – прокомментировал информацию мариупольский городской голова Вадим Бойченко.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.