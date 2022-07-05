У России был "план восстановления" Мариуполя еще до захвата города. Агрессор с самого начала планировал его уничтожить – горсовет

Первые упоминания о плане восстановления появились 24 марта, когда продолжались активные бои, сказано в сообщении.

Такой технический документ невозможно качественно подготовить в короткий срок, для этого требуются месяцы. Это говорит о том, что его разработали еще до начала боевых действий, считают в мэрии.

"Таким макаром, ликвидация Мариуполя и массовое убийство его обитателей входили в планы московского режима. Это подлинный спланированный геноцид мирных жителей от главного в мире экспортера терроризма. Международное сообщество должно дать свою оценку данным действиям", – прокомментировал информацию мариупольский городской голова Вадим Бойченко.