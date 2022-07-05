На конференции в Лугано приняли итоговую декларацию. Более 40 стран пообещали поддерживать восстановление Украины

"Главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению – от начала до долгосрочного восстановления. От имени всего украинского народа хочу их за это поблагодарить", – сказал премьер.
Декларация опубликована на сайте Кабмина. В ее тексте указано, что это политический документ, не накладывающий обязательств на ее подписантов.
Как объяснил Шмыгаль, это рамочный документ, который задает направление процесса восстановления Украины.
В декларации, в частности, сказано, что ее подписанты признают, что военная агрессия России против Украины привела к значительным человеческим потерям, катастрофическому разрушению инфраструктуры, школ, больниц, жилья граждан и культурного наследия, стала причиной больших экономических и финансовых потерь Украины, дестабилизировала глобальные цепи добавленной стоимости и поставила под угрозу мировую продовольственную безопасность.
Они осудили российскую агрессию и приняли во внимание получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС.
"Согласно этому политическому документу, не имеющему обязывающей силы, полностью обязуемся поддерживать Украину на ее пути к восстановлению от начала и до долгосрочного восстановления и связываем это с европейской перспективой для Украины и ее статусом страны-кандидата на вступление в ЕС, поощряем и приветствуем все обязательства оказывать скоординированную политическую, финансовую и техническую поддержку для этой цели, одобряем руководящие принципы процесса восстановления, которые прилагаются к этому документу ("Принципы Лугано"), признаем инициированный Украиной проект плана восстановления и развития как основной рамочный документ, который задает направление процесса восстановления и обеспечивает согласованное участие многих заинтересованных сторон и партнеров, и с нетерпением ждем участия в его доработке и реализации", – говорится в декларации.
В декларации утвердили семь основных принципов, определяющих критерии восстановления:
Двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины открылась в Лугано 4 июля. Перед участниками по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.
На конференции представили национальный план восстановления Украины. Он оценивается в $750 млрд и рассчитана на 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.