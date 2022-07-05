ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На конференции в Лугано приняли итоговую декларацию. Более 40 стран пообещали поддерживать восстановление Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Итоговую декларацию подписали представители 42 государств
Итоговую декларацию подписали представители 42 государств
Фото: kmu.gov.ua

На конференции в швейцарском Лугано по вопросам восстановления Украины 5 июля приняли итоговую декларацию, ее подписали представители более 40 государств и международных организаций. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-служба правительства.

"Главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению – от начала до долгосрочного восстановления. От имени всего украинского народа хочу их за это поблагодарить", – сказал премьер. 

Декларация опубликована на сайте Кабмина. В ее тексте указано, что это политический документ, не накладывающий обязательств на ее подписантов. 

Как объяснил Шмыгаль, это рамочный документ, который задает направление процесса восстановления Украины. 

В декларации, в частности, сказано, что ее подписанты признают, что военная агрессия России против Украины привела к значительным человеческим потерям, катастрофическому разрушению инфраструктуры, школ, больниц, жилья граждан и культурного наследия, стала причиной больших экономических и финансовых потерь Украины, дестабилизировала глобальные цепи добавленной стоимости и поставила под угрозу мировую продовольственную безопасность. 

Они осудили российскую агрессию и приняли во внимание получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС. 

"Согласно этому политическому документу, не имеющему обязывающей силы, полностью обязуемся поддерживать Украину на ее пути к восстановлению от начала и до долгосрочного восстановления и связываем это с европейской перспективой для Украины и ее статусом страны-кандидата на вступление в ЕС, поощряем и приветствуем все обязательства оказывать скоординированную политическую, финансовую и техническую поддержку для этой цели, одобряем руководящие принципы процесса восстановления, которые прилагаются к этому документу ("Принципы Лугано"), признаем инициированный Украиной проект плана восстановления и развития как основной рамочный документ, который задает направление процесса восстановления и обеспечивает согласованное участие многих заинтересованных сторон и партнеров, и с нетерпением ждем участия в его доработке и реализации", – говорится в декларации. 

МУЛЬТИМЕДИА

В декларации утвердили семь основных принципов, определяющих критерии восстановления: 

  • партнерство (Украина будет возглавлять процесс восстановления реализовать его вместе с международными партнерами);
  • направленность на реформы;
  • прозрачность, подотчетность, верховенство права;
  • демократическое участие;
  • привлечение многих стейкхолдеров;
  • гендерное равенство и инклюзия;
  • устойчивое развитие.
Работа над имплементацией плана, по словам Шмыгаля, должна начаться уже сегодня.

Декларацию подписали главы государств и правительств, министры и высокие представители Албании, Австралии, Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Эстонии, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Северной Македонии, Польши, Португалии, Республики Корея, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Японии, а также высшие должностные лица и высокие представители Совета Европы, Европейского банка реконструкции и развития, Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка, Организации экономического сотрудничества и развития.

Контекст:

Двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины открылась в Лугано 4 июля. Перед участниками по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.

На конференции представили национальный план восстановления Украины. Он оценивается в $750 млрд и рассчитана на 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Швеция, катастрофа, война России против Украины, инфраструктура, Денис Шмыгаль, сотрудничество, Лугано
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер G
Дмитрий ГОРДОН
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни G
Дмитрий ГОРДОН
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров – Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
Актер студии "Квартал 95" Кошевой и его супруга сделали себе татуировки. Фото
Актер студии "Квартал 95" Кошевой и его супруга сделали себе татуировки. Фото
Защищающий Украину 45-летний Сенцов женился во второй раз и показал свадебное фото
Защищающий Украину 45-летний Сенцов женился во второй раз и показал свадебное фото
  "Мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной". Дорн высказался о Дуде
  "Мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной". Дорн высказался о Дуде
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом
﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом
"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней
"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (50101)
2
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (43242)
3
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (31804)
4
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (29764)
5
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (28571)
6
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (27722)
7
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (25329)
8
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь (14573)
 
 
 
 