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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кубраков на конференции в Лугано: Поддержка Украине нужна уже сейчас

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Александр Кубраков: Мы нуждаемся в финансовой поддержке в реализации именно таких первоочередных, неотложных проектов
Александр Кубраков: Мы нуждаемся в финансовой поддержке в реализации именно таких первоочередных, неотложных проектов
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Сейчас главный приоритет работы Министерства инфраструктуры – инфраструктурные проекты, которые буквально помогут выжить и победить. Об этом заявил глава ведомства Александр Кубраков в рамках Ukraine Recovery Conference в Лугано, говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры.

"Сейчас наш главный приоритет – проекты, которые буквально помогут выжить и победить. За последние три месяца мы открыли движение 43 временными переправами, возобновили движение по 13 железнодорожным мостам и переправам, расчистили более тысячи километров дорог", – сказал Кубраков.

В частности, приоритетными проектами он назвал восстановление инфраструктуры, необходимой для сообщения городов и сел, а также оперативную переориентацию логистики в условиях войны. По словам Кубракова, финансовых ресурсов у государства недостаточно для реализации этих проектов быстро и в полной мере, поэтому сейчас важно участие бизнеса.

"Сейчас наш бюджет почти на 100% направляется на военные нужды и социальные выплаты. И ежемесячно у нас есть дефицит на уровне $5 млрд… Мы нуждаемся в финансовой поддержке в реализации именно таких первоочередных, неотложных проектов. Рассчитываем, что Международная конференция по вопросам восстановления Украины поможет их привлечь, а также станет трамплином для долгосрочной системной работы с дружественными странами и инвесторами", – сказал министр.

Он добавил, что в условиях тотальной блокады морских портов важно переориентировать логистику на сушу и речные порты. Решение этих вопросов будет способствовать восстановлению экономики. На данный момент уже удалось нарастить грузоперевозки в дунайских портах почти в четыре раза и увеличить грузопоток на автомобильных пунктах пропуска в 2,6 раза.

В министерстве напомнили, что на сегодняшний день прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры достигают $95 млрд. Были разрушены или повреждены 24 700 км автодорог, 309 мостов, 6500 км железнодорожных путей и 12 гражданских аэропортов и аэродромных комплексов повреждены или оккупированы. Кроме того, заблокированы все морские порты Украины, через которые до начала полномасштабной агрессии проходило 80–90% украинского экспорта продовольствия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Теги: экономика, война России против Украины, Мининфраструктуры, морские порты Украины, Лугано, Александр Кубраков
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