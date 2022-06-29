"Транспортный безвиз" с Евросоюзом подписан – Мининфраструктуры Украины

Как пояснили в министерстве, соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
Документ также предусматривает меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.
"Сегодня мы сделали еще один шаг к фактическому членству в Евросоюзе. Благодарен европейским партнерам за готовность оперативно принимать столь важные решения. Для нас такое сотрудничество крайне необходимо в условиях переориентации логистики на западные границы", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, договориться о заключении этого соглашения удалось в максимально короткие сроки – переговоры стартовали осенью прошлого года. В Евросоюзе пошли навстречу и значительно ускорили процесс согласования, понимая сложную логистическую ситуацию в Украине, вызванную блокадой морских портов и повреждением транспортной инфраструктуры из-за войны с РФ.
Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу уже с сегодняшнего дня. На постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур.
"Транспортный безвиз" наступил. Мы стали полноценным членом транспортного семейства Европейского союза", – прокомментировал событие замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
По его словам, теперь украинские автоперевозчики равны со всеми своими коллегами в ЕС, а ежегодные жалобы на нехватку международных разрешений "навсегда останутся в истории".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что это уже третий за последний год "безвиз" Украины и ЕС – после авиационного и энергетического. Год назад, в июне 2021-го, он говорил, что Украина планирует договориться с Евросоюзом в ближайшие несколько лет о пяти "безвизах": в промышленной, авиационной, цифровой, энергетической и таможенной сферах.
Министерство инфраструктуры проинформировало 14 июня, что Украина и Европейский союз согласовали текст соглашения о либерализации автоперевозок. Текст документа предусматривает выполнение двусторонних и транзитных перевозок украинскими перевозчиками без разрешений, добавили в ведомстве.
По информации ведомства, с момента подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС в 2016 году товарооборот со странами Евросоюза вырос почти вдвое, а количество грузоперевозок автомобильным транспортом – на 42%. В то же время количество разрешений на международные перевозки в отдельные страны ЕС не только не увеличивалось, но сокращалось, что ежегодно приводило к большим потерям как украинских перевозчиков, так и экономики страны в целом.
В министерстве отметили, что в условиях полномасштабной войны и блокирования украинских портов объем экспорта автомобильным транспортом и потребность в разрешениях на международные перевозки по некоторым направлениям выросли в несколько раз. В первый месяц полномасштабного вторжения Мининфраструктуры добилось договоренностей о временной отмене разрешений на грузовые автоперевозки с 12 странами ЕС (Австрия, Венгрия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Германия, Дания, Литва, Румыния, Греция и Словакия).