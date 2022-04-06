Мининфраструктуры сообщило об упрощении получения лицензий на автоперевозки

"Мининфраструктуры упрощает получение лицензии на основные виды автомобильных перевозок", – пояснили в ведомстве.

Теперь для всех видов лицензий вдвое сокращен объем необходимых документов. Также отменена необходимость подтверждения трехлетнего опыта работы, подачи документов о наличии материально-технической базы и договоров.

Автоматизированная электронная система приема заявок на получение лицензий начнет свою работу с 13 апреля 2022 года.

Для получения лицензии необходимо будет создать электронное заявление в системе “Шлях” (раздел лицензирования). В заявлении следует указать виды хозяйственной деятельности, а также информацию о транспортных средствах, загрузить цветные фотокопии свидетельств о регистрации транспортного средства и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление, и нажать кнопку "отправить", чтобы отослать заявление в Государственную службу безопасности на транспорте.

Лицензии на период действия военного положения в Украине оформляются в электронном виде и обнародуются на портале электронных сервисов ведомства. Соответствующие изменения были внесены постановлением Кабмина №368 от 25 марта, отметили в пресс-службе.