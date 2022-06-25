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В Мининфраструктуры назвали дату подписания Украиной "транспортного безвиза" с ЕС

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Подписание соглашения между Украиной и ЕС о "транспортном безвизе" запланировано предварительно на 29 июня, сообщили в Мининфраструктуры
Подписание соглашения между Украиной и ЕС о "транспортном безвизе" запланировано предварительно на 29 июня, сообщили в Мининфраструктуры
Фото: depositphotos.com

Подписание Украиной соглашения о либерализации автоперевозок, так называемый "транспортный безвиз", запланировано предварительно на 29 июня или "плюс-минус несколько дней".

Об этом 25 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "Украина 24", сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"С 29 июня или начиная с начала июля никаких разрешений на то, чтобы пересекать границу в сторону стран Европейского союза или между странами ЕС, у наших автотранспортников не будет", – сказал он.

По словам Найема, "разрешения останутся только в тех странах, которые не входят в Евросоюз" и которые продолжают соблюдать режим разрешительного характера.

Но правительство Украины договаривается о том, чтобы разрешительную систему упразднили и в этих странах, добавил замминистра инфраструктуры.

Контекст:

Министерство инфраструктуры проинформировало 14 июня, что Украина и Европейский союз согласовали текст соглашения о либерализации автоперевозок. Текст документа предусматривает выполнение двусторонних и транзитных перевозок украинскими перевозчиками без разрешений, добавили в ведомстве.

Ожидается, что после подписания соглашения существенно улучшиться и ускориться логистика между Украиной и ЕС. "Это критически важно сейчас, когда в условиях блокады морских портов украинская экономика полностью зависит от стабильной логистики на западных границах", – объяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, ограничения были "достаточно критической проблемой для украинских перевозчиков на протяжении последних пяти лет", так как рост товарооборота между Украиной и ЕС вырос почти вдвое, а автомобильные грузоперевозки – только на 42%.

Теги: транспорт, Украина, автомобили, Мустафа Найем, экономика, правительство, Министерство инфраструктуры, транзит, Европейский союз, торговля, ограничения, Евросоюз, Мининфраструктуры, инфраструктура, грузоперевозки, соглашение, ЕС
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