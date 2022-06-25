В Мининфраструктуры назвали дату подписания Украиной "транспортного безвиза" с ЕС

Подписание соглашения между Украиной и ЕС о "транспортном безвизе" запланировано предварительно на 29 июня, сообщили в Мининфраструктуры Фото: depositphotos.com

Об этом 25 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "Украина 24", сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"С 29 июня или начиная с начала июля никаких разрешений на то, чтобы пересекать границу в сторону стран Европейского союза или между странами ЕС, у наших автотранспортников не будет", – сказал он.

По словам Найема, "разрешения останутся только в тех странах, которые не входят в Евросоюз" и которые продолжают соблюдать режим разрешительного характера.

Но правительство Украины договаривается о том, чтобы разрешительную систему упразднили и в этих странах, добавил замминистра инфраструктуры.