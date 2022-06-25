В Мининфраструктуры назвали дату подписания Украиной "транспортного безвиза" с ЕС

Об этом 25 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "Украина 24", сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
"С 29 июня или начиная с начала июля никаких разрешений на то, чтобы пересекать границу в сторону стран Европейского союза или между странами ЕС, у наших автотранспортников не будет", – сказал он.
По словам Найема, "разрешения останутся только в тех странах, которые не входят в Евросоюз" и которые продолжают соблюдать режим разрешительного характера.
Но правительство Украины договаривается о том, чтобы разрешительную систему упразднили и в этих странах, добавил замминистра инфраструктуры.
Министерство инфраструктуры проинформировало 14 июня, что Украина и Европейский союз согласовали текст соглашения о либерализации автоперевозок. Текст документа предусматривает выполнение двусторонних и транзитных перевозок украинскими перевозчиками без разрешений, добавили в ведомстве.
Ожидается, что после подписания соглашения существенно улучшиться и ускориться логистика между Украиной и ЕС. "Это критически важно сейчас, когда в условиях блокады морских портов украинская экономика полностью зависит от стабильной логистики на западных границах", – объяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, ограничения были "достаточно критической проблемой для украинских перевозчиков на протяжении последних пяти лет", так как рост товарооборота между Украиной и ЕС вырос почти вдвое, а автомобильные грузоперевозки – только на 42%.