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Повышение тарифов на железнодорожные перевозки создает угрозу убийства экспортных направлений – Международная торговая палата

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Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов
Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов
Фото: depositphotos.com

Повышение на 70% тарифов на грузовые железнодорожные перевозки угрожает существованию отраслей промышленности Украины, которые ориентированы на экспорт, заявил в комментарии изданию "Сегодня" президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты (IСС-Ukraine) Владимир Щелкунов.

Он убежден, что такие решения нужно принимать вместе с бизнесом. Щелкунов подчеркнул, что в 2021 году "Укрзалізниця" поднимала тарифы на грузоперевозки несколько раз.

"Мы старались всегда с пониманием относиться и к перевозчикам, и к бизнесу, пытаясь найти консенсус. Сейчас также следует пойти на поиск этого консенсуса, – сказал президент IСС-Ukraine. – Членами IСС-Ukraine являются и аграрии, и металлурги, и представители рудной отрасли, и химики. Они также оказались в чрезвычайно затруднительной ситуации".

Щелкунов отметил, что бизнес осознает ситуацию в "Укрзалізниці", на которую сейчас приходится огромная нагрузка, но в такой же ситуации находятся все украинские предприятия, которые пытаются удержаться на плаву, платят зарплаты и налоги в бюджет.

"Экономика должна обеспечить жизнеспособность государства. Очень бы не хотелось, чтобы повышение тарифов на железнодорожные перевозки создало угрозу убийства экспортных направлений, ведь они очень уязвимы к увеличению себестоимости продукции", – заявил он.

По словам эксперта, если украинская продукция будет неконкурентоспособной из-за дорогой логистики, то даже с помощью мирового сообщества, которое вытесняет с рынков Россию, Украина не сможет занять эти ниши, так как на них претендуют также Китай, Индия и Турция. В таком случае производство в Украине упадет, снизятся поступления налогов, заводы остановятся, а люди потеряют работу, предупредил Щелкунов.

Контекст:

Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Об этом 28 июня сообщил глава ведомств Александр Кубраков. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменены коэффициенты и повышены тарифы на перевозку грузов и связанные с этим услуги. Приказ "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" министр подписал 22 июня, документ был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.

В Украинской зерновой ассоциации призвали не повышать тариф, чтобы не потерять экспортные отрасли, для которых рост расходов будет иметь катастрофические последствия.

Теги: транспорт, экономика, промышленность, Укрзалізниця, бизнес, Министерство инфраструктуры, экспорт, тарифы, перевозки, Министерство инфраструктуры Украины, инфраструктура, грузоперевозки
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