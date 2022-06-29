Повышение тарифов на железнодорожные перевозки создает угрозу убийства экспортных направлений – Международная торговая палата

Он убежден, что такие решения нужно принимать вместе с бизнесом. Щелкунов подчеркнул, что в 2021 году "Укрзалізниця" поднимала тарифы на грузоперевозки несколько раз.

"Мы старались всегда с пониманием относиться и к перевозчикам, и к бизнесу, пытаясь найти консенсус. Сейчас также следует пойти на поиск этого консенсуса, – сказал президент IСС-Ukraine. – Членами IСС-Ukraine являются и аграрии, и металлурги, и представители рудной отрасли, и химики. Они также оказались в чрезвычайно затруднительной ситуации".

Щелкунов отметил, что бизнес осознает ситуацию в "Укрзалізниці", на которую сейчас приходится огромная нагрузка, но в такой же ситуации находятся все украинские предприятия, которые пытаются удержаться на плаву, платят зарплаты и налоги в бюджет.

"Экономика должна обеспечить жизнеспособность государства. Очень бы не хотелось, чтобы повышение тарифов на железнодорожные перевозки создало угрозу убийства экспортных направлений, ведь они очень уязвимы к увеличению себестоимости продукции", – заявил он.

По словам эксперта, если украинская продукция будет неконкурентоспособной из-за дорогой логистики, то даже с помощью мирового сообщества, которое вытесняет с рынков Россию, Украина не сможет занять эти ниши, так как на них претендуют также Китай, Индия и Турция. В таком случае производство в Украине упадет, снизятся поступления налогов, заводы остановятся, а люди потеряют работу, предупредил Щелкунов.