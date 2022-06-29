Повышение тарифов на железнодорожные перевозки создает угрозу убийства экспортных направлений – Международная торговая палата

"Мы старались всегда с пониманием относиться и к перевозчикам, и к бизнесу, пытаясь найти консенсус. Сейчас также следует пойти на поиск этого консенсуса, – сказал президент IСС-Ukraine. – Членами IСС-Ukraine являются и аграрии, и металлурги, и представители рудной отрасли, и химики. Они также оказались в чрезвычайно затруднительной ситуации".
Щелкунов отметил, что бизнес осознает ситуацию в "Укрзалізниці", на которую сейчас приходится огромная нагрузка, но в такой же ситуации находятся все украинские предприятия, которые пытаются удержаться на плаву, платят зарплаты и налоги в бюджет.
"Экономика должна обеспечить жизнеспособность государства. Очень бы не хотелось, чтобы повышение тарифов на железнодорожные перевозки создало угрозу убийства экспортных направлений, ведь они очень уязвимы к увеличению себестоимости продукции", – заявил он.
По словам эксперта, если украинская продукция будет неконкурентоспособной из-за дорогой логистики, то даже с помощью мирового сообщества, которое вытесняет с рынков Россию, Украина не сможет занять эти ниши, так как на них претендуют также Китай, Индия и Турция. В таком случае производство в Украине упадет, снизятся поступления налогов, заводы остановятся, а люди потеряют работу, предупредил Щелкунов.
Министерство инфраструктуры Украины поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Об этом 28 июня сообщил глава ведомств Александр Кубраков. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменены коэффициенты и повышены тарифы на перевозку грузов и связанные с этим услуги. Приказ "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" министр подписал 22 июня, документ был зарегистрирован в Минюсте 24 июня.
В Украинской зерновой ассоциации призвали не повышать тариф, чтобы не потерять экспортные отрасли, для которых рост расходов будет иметь катастрофические последствия.