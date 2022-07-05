Украине нанесен ущерб в $95,5 млрд вследствие российской агрессии – Чернышов

Чернышов: украинцы, пострадавшие от российской агрессии, должны получить достойное жилье до того, как начнется зима Фото: Олексій Чернишов / Facebook

Самая значительная часть из $95,5 млрд, по данным Чернышова, приходится на ущерб жилищному фонду – 39%, или $37,25 млрд. Министр говорит о разрушении более 1200 зданий.

Также значительно пострадала инфраструктура – 33% (оценка ущерба – $31,5 млрд), объекты промышленности (8%), агросектора (5%), образования (4%) и здравоохранения, (2%).

"Мосты, дороги, жилье – мы должны это восстанавливать сейчас, не ожидая, пока закончится война. У наших людей должно быть достойное жилье до того, как начнется зима", – убежден министр.

Чернышев классифицирует четыре группы регионов Украины в зависимости от ущерба, нанесенного войной, и ситуации в них. Группа I – фронтовые и прифронтовые области, где происходят военные действия: здесь основные проблемы жизни и смерти, поставок продовольствия. группа II – поддержка, группа III – регионы, которые за линией боевых действий, группа IV – с деокупированными территориями, здесь сейчас идет первичное восстановление.

"Первоочередная задача государства – чтобы регионы из первой группы перешли в четвертую, то есть, провести деоккупацию", – убежден Чернышов.

В Facebook министр добавил, что, по его мнению, ключевым фактором обновления и восстановления Украины станут структурные реформы: государственное управление, верховенство права, антикоррупционная реформа и судебная реформа.