Украине нанесен ущерб в $95,5 млрд вследствие российской агрессии – Чернышов

Самая значительная часть из $95,5 млрд, по данным Чернышова, приходится на ущерб жилищному фонду – 39%, или $37,25 млрд. Министр говорит о разрушении более 1200 зданий.
Также значительно пострадала инфраструктура – 33% (оценка ущерба – $31,5 млрд), объекты промышленности (8%), агросектора (5%), образования (4%) и здравоохранения, (2%).
"Мосты, дороги, жилье – мы должны это восстанавливать сейчас, не ожидая, пока закончится война. У наших людей должно быть достойное жилье до того, как начнется зима", – убежден министр.
Чернышев классифицирует четыре группы регионов Украины в зависимости от ущерба, нанесенного войной, и ситуации в них. Группа I – фронтовые и прифронтовые области, где происходят военные действия: здесь основные проблемы жизни и смерти, поставок продовольствия. группа II – поддержка, группа III – регионы, которые за линией боевых действий, группа IV – с деокупированными территориями, здесь сейчас идет первичное восстановление.
"Первоочередная задача государства – чтобы регионы из первой группы перешли в четвертую, то есть, провести деоккупацию", – убежден Чернышов.
В Facebook министр добавил, что, по его мнению, ключевым фактором обновления и восстановления Украины станут структурные реформы: государственное управление, верховенство права, антикоррупционная реформа и судебная реформа.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.