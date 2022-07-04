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Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года

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Инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд
Инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд
Фото: depositphotos.com

4 июля в швейцарском Лугано проходит конференция по вопросам восстановления Украины, на которой был представлен план послевоенного восстановления и развития Украины. В том числе он предусматривает строительство более 30 ГВт мощностей "зеленой" энергетики, которая в том числе будет использована для производства "зеленого" водорода. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте проекта.

Всего инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд. Помимо строительства 30 ГВт мощностей возобновляемой энергетики, планируется строительство 3,5 ГВт гидроэлектростанций и 15 ГВт электролизных мощностей для производства "зеленого" водовода.

В плане предусмотрены также возобновление коммерческой торговли электроэнергией со странами ЕС с поэтапным расширением мощностей экспорта до 7 ГВт и инвестиции в умные сети (Smart Grids) для повышения эффективности передачи и распределения энергии.

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет – до 2032 года.

Контекст:

В Украине презентовали план 30 ГВт до 2030 года, предусматривавший увеличение мощностей "зеленой" энергетики.

4 июля в швейцарском Лугано проходит конференция по вопросам восстановления Украины.

Теги: Украина, инвестиции, энергетика, электроэнергия, Лугано, зеленая энергетика
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