Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года

Инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд Фото: depositphotos.com

Всего инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд. Помимо строительства 30 ГВт мощностей возобновляемой энергетики, планируется строительство 3,5 ГВт гидроэлектростанций и 15 ГВт электролизных мощностей для производства "зеленого" водовода.

В плане предусмотрены также возобновление коммерческой торговли электроэнергией со странами ЕС с поэтапным расширением мощностей экспорта до 7 ГВт и инвестиции в умные сети (Smart Grids) для повышения эффективности передачи и распределения энергии.

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет – до 2032 года.