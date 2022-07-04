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Украина может стать одним из основных поставщиков чистой энергии в ЕС – Тимченко для The Wall Street Journal

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Для увеличения экспорта электроэнергии из Украины необходимо восстановить больше линий электропередачи в Европу, отметили в ДТЭК
Для увеличения экспорта электроэнергии из Украины необходимо восстановить больше линий электропередачи в Европу, отметили в ДТЭК
Фото: depositphotos.com

Украина может стать одним из основных поставщиков чистой энергии в страны Европы.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии для The Wall Street Journal.

"Украина может стать одним из основных поставщиков чистой энергии в европейские страны", – сказал он.

Тимченко отметил, что после установки статических компенсаторов реактивной мощности (состояний) или систем накопления энергии Украина сможет постепенно увеличивать мощность экспорта электроэнергии до 1,6 ГВт в сутки, по сравнению с текущими поставками в Польшу и Молдову на уровне 200–300 МВт.

Он добавил, что для увеличения экспорта электроэнергии из Украины необходимо восстановить больше линий электропередачи в Европу.

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в случае увеличения пропускной способности для экспорта электроэнергии до 2,5 ГВт Украина сможет получать более 70 млрд грн в год от ее продажи.

Министерство энергетики сообщало, что украинская электроэнергия позволит Европе заместить 17% экспорта российского газа и поможет ЕС уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Теги: Украина, энергетика, экспорт, ДТЭК, электроэнергия, Европа, Максим Тимченко, зеленая энергетика, продажа, энергия, ЕС
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