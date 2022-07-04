Украина может стать одним из основных поставщиков чистой энергии в ЕС – Тимченко для The Wall Street Journal

"Украина может стать одним из основных поставщиков чистой энергии в европейские страны", – сказал он.
Тимченко отметил, что после установки статических компенсаторов реактивной мощности (состояний) или систем накопления энергии Украина сможет постепенно увеличивать мощность экспорта электроэнергии до 1,6 ГВт в сутки, по сравнению с текущими поставками в Польшу и Молдову на уровне 200–300 МВт.
Он добавил, что для увеличения экспорта электроэнергии из Украины необходимо восстановить больше линий электропередачи в Европу.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в случае увеличения пропускной способности для экспорта электроэнергии до 2,5 ГВт Украина сможет получать более 70 млрд грн в год от ее продажи.
Министерство энергетики сообщало, что украинская электроэнергия позволит Европе заместить 17% экспорта российского газа и поможет ЕС уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.