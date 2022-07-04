Украина может стать одним из основных поставщиков чистой энергии в ЕС – Тимченко для The Wall Street Journal

Для увеличения экспорта электроэнергии из Украины необходимо восстановить больше линий электропередачи в Европу, отметили в ДТЭК Фото: depositphotos.com

"Украина может стать одним из основных поставщиков чистой энергии в европейские страны", – сказал он.

Тимченко отметил, что после установки статических компенсаторов реактивной мощности (состояний) или систем накопления энергии Украина сможет постепенно увеличивать мощность экспорта электроэнергии до 1,6 ГВт в сутки, по сравнению с текущими поставками в Польшу и Молдову на уровне 200–300 МВт.

Он добавил, что для увеличения экспорта электроэнергии из Украины необходимо восстановить больше линий электропередачи в Европу.