"Нафтогаз" заключил договор о поставках в Украину сжиженного природного газа и "зеленого" водорода из Канады

"Это соглашение является важным шагом для перехода Украины на диверсифицированные поставки энергии со всего мира, начатого в конце 2014 года, когда прекратили прямой импорт российского природного газа. С тех пор мы укрепили нашу энергетическую независимость и являемся активным игроком на европейском энергетическом рынке", – заявил глава правления "Нафтогазу" Юрий Витренко.
Учредитель и глава Symbio Infrastructure Джим Иллич отметил, что Symbio обеспечит для Украины конкурентоспособную энергию за счет инновационной инфраструктуры, использующей возобновляемые источники энергии. Это значительно снизит глобальные выбросы парниковых газов.
5 июня в Вашингтоне стороны подписали Меморандум о взаимопонимании. Они договорились, что канадская компания будет поставлять энергоносители на импортный терминал в транзитную страну Европы, согласованную сторонами.
"Учитывая время на получение разрешений от регулирующих органов, начало работы проектов Symbio запланировано на 2027 год", – говорится в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что заключенный меморандум способствует реализации намерений канадского правительства. Ранее правительственные чиновники Канады публично заявили о готовности помочь Европе в преодолении энергетического кризиса и диверсификации поставок LNG путем быстрого получения соответствующих разрешений на экспорт природного газа из Восточной Канады в Европу.
В канадской компании заявили о намерении диверсифицировать поставки энергоносителей и поспособствовать энергетическому переходу в Европе. Для этого Symbio будет строить эффективную энергетическую инфраструктуру, производить LNG и планирует стать одним из крупнейших в мире экспортеров "зеленого" водорода.
Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы и учредила Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и ведущие энергетические и промышленные компании Европы.
К водородному альянсу ЕС присоединился ряд украинских компаний, в том числе НАЭК "Энергоатом" и ООО "Оператор ГТС Украины".
Благодаря потенциалу в производстве и транспортировке водорода Украина названа приоритетным партнером ЕС в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок, сообщал министр иностранных дел Украины.
В Украине планировали создать трубопровод для водорода Украина – ЕС. "Оператор ГТС Украины" объявлял о планах создания совместного с Чехией, Германией и Словакией водородного коридора.