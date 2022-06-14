"Нафтогаз" заключил договор о поставках в Украину сжиженного природного газа и "зеленого" водорода из Канады

"Это соглашение является важным шагом для перехода Украины на диверсифицированные поставки энергии со всего мира, начатого в конце 2014 года, когда прекратили прямой импорт российского природного газа. С тех пор мы укрепили нашу энергетическую независимость и являемся активным игроком на европейском энергетическом рынке", – заявил глава правления "Нафтогазу" Юрий Витренко.

Учредитель и глава Symbio Infrastructure Джим Иллич отметил, что Symbio обеспечит для Украины конкурентоспособную энергию за счет инновационной инфраструктуры, использующей возобновляемые источники энергии. Это значительно снизит глобальные выбросы парниковых газов.

5 июня в Вашингтоне стороны подписали Меморандум о взаимопонимании. Они договорились, что канадская компания будет поставлять энергоносители на импортный терминал в транзитную страну Европы, согласованную сторонами.

"Учитывая время на получение разрешений от регулирующих органов, начало работы проектов Symbio запланировано на 2027 год", – говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что заключенный меморандум способствует реализации намерений канадского правительства. Ранее правительственные чиновники Канады публично заявили о готовности помочь Европе в преодолении энергетического кризиса и диверсификации поставок LNG путем быстрого получения соответствующих разрешений на экспорт природного газа из Восточной Канады в Европу.

В канадской компании заявили о намерении диверсифицировать поставки энергоносителей и поспособствовать энергетическому переходу в Европе. Для этого Symbio будет строить эффективную энергетическую инфраструктуру, производить LNG и планирует стать одним из крупнейших в мире экспортеров "зеленого" водорода.