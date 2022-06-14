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"Нафтогаз" заключил договор о поставках в Украину сжиженного природного газа и "зеленого" водорода из Канады

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Иллич и Витренко подписали меморандум в США
Иллич и Витренко подписали меморандум в США
Фото: naftogaz.com

"Нафтогаз України" и канадская энергетическая компания Symbio Infrastructure 5 июня заключили соглашение о закупке сжиженного природного газа (LNG) и "зеленого" жидкого водорода (LH2) из Канады. Об этом сообщила 13 июня пресс-служба "Нафтогазу".

"Это соглашение является важным шагом для перехода Украины на диверсифицированные поставки энергии со всего мира, начатого в конце 2014 года, когда прекратили прямой импорт российского природного газа. С тех пор мы укрепили нашу энергетическую независимость и являемся активным игроком на европейском энергетическом рынке", – заявил глава правления "Нафтогазу" Юрий Витренко.

Учредитель и глава Symbio Infrastructure Джим Иллич отметил, что Symbio обеспечит для Украины конкурентоспособную энергию за счет инновационной инфраструктуры, использующей возобновляемые источники энергии. Это значительно снизит глобальные выбросы парниковых газов.

5 июня в Вашингтоне стороны подписали Меморандум о взаимопонимании. Они договорились, что канадская компания будет поставлять энергоносители на импортный терминал в транзитную страну Европы, согласованную сторонами.

"Учитывая время на получение разрешений от регулирующих органов, начало работы проектов Symbio запланировано на 2027 год", – говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что заключенный меморандум способствует реализации намерений канадского правительства. Ранее правительственные чиновники Канады публично заявили о готовности помочь Европе в преодолении энергетического кризиса и диверсификации поставок LNG путем быстрого получения соответствующих разрешений на экспорт природного газа из Восточной Канады в Европу.

В канадской компании заявили о намерении диверсифицировать поставки энергоносителей и поспособствовать энергетическому переходу в Европе. Для этого Symbio будет строить эффективную энергетическую инфраструктуру, производить LNG и планирует стать одним из крупнейших в мире экспортеров "зеленого" водорода.

Контекст:

Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы и учредила Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и ведущие энергетические и промышленные компании Европы. 

К водородному альянсу ЕС присоединился ряд украинских компаний, в том числе НАЭК "Энергоатом" и ООО "Оператор ГТС Украины".

Благодаря потенциалу в производстве и транспортировке водорода Украина названа приоритетным партнером ЕС в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок, сообщал министр иностранных дел Украины.

В Украине планировали создать трубопровод для водорода Украина – ЕС. "Оператор ГТС Украины" объявлял о планах создания совместного с Чехией, Германией и Словакией водородного коридора.

Теги: газ, Канада, энергетика, НАК Нафтогаз, LNG, сжиженный газ, Юрий Витренко, зеленая энергетика, водород
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