Оккупанты из вертолетов обстреляли две общины в Сумской области, третью – из РСЗО – глава ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"После 7.00 российский вертолет выпустил две ракеты по Белопольской общине. В 7.30 по Хотинской общине было выпущено пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). И около 7.45 российский вертолет обстрелял Миропольскую общину, – написал руководитель ОВА. – Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.