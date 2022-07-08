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ВОЙНА В УКРАИНЕ

8 июля оккупанты 18 раз обстреливали Сумскую область, ранен фермер

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Оккупанты обстреливали Сумскую область из разных видов вооружения
Оккупанты обстреливали Сумскую область из разных видов вооружения
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

В результате обстрелов со стороны российских войск в Сумской области 8 июля ранения получил местный фермер. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Во время одного из обстрелов около 19.00 пострадал местный фермер в Краснопольской общине. Обломки мин разбили авто, два из них попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, в настоящее время жизни человека ничего не угрожает", – написал он.

Живицкий отметил, что обстрелам подверглись Хотинская, Эсманская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская и Новослободская общины.

"За день враг совершил 18 обстрелов Сумщины. Всего выпущено было более 100 выстрелов из различных видов вооружения (применялись ракеты, минометы, САУ и другое)", – заявил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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