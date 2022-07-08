8 июля оккупанты 18 раз обстреливали Сумскую область, ранен фермер

"Во время одного из обстрелов около 19.00 пострадал местный фермер в Краснопольской общине. Обломки мин разбили авто, два из них попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, в настоящее время жизни человека ничего не угрожает", – написал он.

Живицкий отметил, что обстрелам подверглись Хотинская, Эсманская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская и Новослободская общины.

"За день враг совершил 18 обстрелов Сумщины. Всего выпущено было более 100 выстрелов из различных видов вооружения (применялись ракеты, минометы, САУ и другое)", – заявил глава ОВА.

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