В Днепропетровской области пропал шестилетний мальчик, видевших его просят сообщить в полицию

Мальчик не разговаривает, у него короткие русые волосы и карие глаза Фото: Національна поліція України / Facebook

Пропавший мальчик не разговаривает. На вид ему шесть лет, короткие русые волосы, карие глаза, полное телосложение. Ребенок вышел из дома без одежды.

"Вторые сутки продолжаются поисковые работы. К розыску шестилетнего Василия привлечены около 200 полицейских разных служб, поисково-спасательный кинологический отряд "Антарес", волонтеры, местные жители. Правоохранители используют дрон с тепловизором, прочесывают лес, обследуют берег реки, постепенно расширяя территорию поиска", – говорится в сообщении.

Если вы нашли ребенка или у вас есть любая информация о том, где он, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.