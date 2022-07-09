"Тактика трусов": Ермак прокомментировал утренние обстрелы Кривого Рога и Харькова

"Очередной удар россиян по жилым кварталам наших городов, по мирным людям. К сожалению, погибла молодая девушка... Для россиян это и есть поле боя. Тактика трусов – бить по жилым домам, школам, садам. Они не могут победить на настоящем поле боя", – говорится в сообщении.
Он добавил, что Вооруженные силы Украины наращивают мощность, Украина получает больше оружия и сделает все, чтобы было еще больше.
"Мы должны изгнать эту нечисть из Украины", – пишет глава ОП.
В результате ракетной атаки РФ по центру Харькова 9 июля были госпитализированы трое гражданских. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Трое гражданских, среди них один ребенок, госпитализированы в медицинские учреждения", – заявил он.
В то же утро оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко. По его словам, в результате обстрела оккупантами повреждены школа и несколько домов, сгорела стоящая рядом машина. Ранения получили 3 человека, одна женщина погибла на месте, позже еще одна девушка скончалась в больнице, медикам не удалось ей помочь.