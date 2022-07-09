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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тактика трусов": Ермак прокомментировал утренние обстрелы Кривого Рога и Харькова

9 июля по Харькову и Кривому Рогу были выпущены ракеты
9 июля по Харькову и Кривому Рогу были выпущены ракеты
Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре – тактика трусов, так глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал в Telegram утренние обстрелы оккупантами Кривого Рога и Харькова.

"Очередной удар россиян по жилым кварталам наших городов, по мирным людям. К сожалению, погибла молодая девушка... Для россиян это и есть поле боя. Тактика трусов – бить по жилым домам, школам, садам. Они не могут победить на настоящем поле боя", – говорится в сообщении.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины наращивают мощность, Украина получает больше оружия и сделает все, чтобы было еще больше.

"Мы должны изгнать эту нечисть из Украины", – пишет глава ОП.

Контекст:

В результате ракетной атаки  РФ  по центру Харькова 9 июля были госпитализированы трое гражданских. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Трое гражданских, среди них один ребенок, госпитализированы в медицинские учреждения", – заявил он.

В то же утро оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко. По его словам, в результате обстрела оккупантами повреждены школа и несколько домов, сгорела стоящая рядом машина. Ранения получили 3 человека, одна женщина погибла на месте, позже еще одна девушка скончалась в больнице, медикам не удалось ей помочь.

Теги: Харьков, Кривой Рог, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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