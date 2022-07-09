"Тактика трусов": Ермак прокомментировал утренние обстрелы Кривого Рога и Харькова

"Очередной удар россиян по жилым кварталам наших городов, по мирным людям. К сожалению, погибла молодая девушка... Для россиян это и есть поле боя. Тактика трусов – бить по жилым домам, школам, садам. Они не могут победить на настоящем поле боя", – говорится в сообщении.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины наращивают мощность, Украина получает больше оружия и сделает все, чтобы было еще больше.

"Мы должны изгнать эту нечисть из Украины", – пишет глава ОП.