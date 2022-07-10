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ПРОИСШЕСТВИЯ

Число жертв ракетного удара оккупантов по жилой пятиэтажке в Часовом Яру увеличилось до 10 – ГСЧС

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По жилому дому оккупанты стреляли из РСЗО
По жилому дому оккупанты стреляли из РСЗО
Фото: Павло Кириленко / Facebook

По состоянию на полдень 10 июля число погибших в результате попадания российскими оккупантами 9 июля по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области достигло 10 человек. Об этом в Fаcebook проинформировало региональное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 11.26 во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружено тело еще одного погибшего (анкетные данные уточняются). Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 10 погибших, спасены из-под завалов пять человек", – рассказали спасатели.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid02NW3fPyPkFW3kmyQqYPDeKLwHuwnWY2fGGWHADTWvnyeEFXeKAiscRWJeCDgw2ZNKl?__cft__[0]=AZUiLvXUlWQUEFcEuE2x88C15NDkJT5O-QVWkvSJwq9lMlrdEKDVO4PReot_5eBEUf0j444Ygq0kLAQZH8shsoDxojxllLbWGUnKV1oMt3YH09XiYPRCAYvn_VOe6hA4H29W-F85kDP61cajfzyXhUY4&__tn__=%2CO%2CP-R

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее было известно о шести погибших. По данным главы областной военной администрации Павла Кириленко, удар по Часовому Яру оккупанты нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.

В результате ракетного удара полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

Теги: ГСЧС, Донецкая область, война, РСЗО, вторжение, спасатели, жертвы, РСЗО Ураган, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, погибшие
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