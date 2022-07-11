Одесскую область обстреляли ракетами Х-31 с самолетов Су-30 – ОК "Юг"

"Есть попадание в одно из прибрежных сел, там попало в жилой дом. Ударной волной повреждено несколько домов рядом, упали деревья, повреждены автомобили", – сказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас работают спасатели и следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать последствия нарушения правил и норм войны.

Гуменюк добавила, что, по предварительным данным, враг использовал ракеты Х-31, выпущенные с самолетов Су-30. По ее словам, запуск ракет проводился по разным направлениям, по Одесскому побережью в частности.

По уточненным данным, оккупанты выпустили семь ракет из самолетов над Черным морем по Одесской области, есть попадание в частный дом, написал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Около 11.30 из акватории Черного моря оккупанты выпустили семь ракет из самолетов Су-27, Су-30 и Су-35. Одна из ракет попала в частный дом", – заявил он.

Замглавы ОП добавил, что, по предварительной информации, обошлось без жертв, информация о разрушениях уточняется.

Ранее Тимошенко сообщал о том, что российские войска 11 июля выпустили по Одесской области четыре ракеты.