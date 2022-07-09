Зеленский: Террористические действия России в Украине можно остановить только современным и мощным оружием

Зеленский привел слова председателя Сената Франции Жерара Ларше, с которым встречался сегодня в Киеве.
"Господин Ларше сказал важную вещь: с каждым ударом по Украине, с каждым преступлением российских оккупантов, с каждым новым городом-мучеником решительность европейцев помогать Украине становится более устойчивой. Это действительно так. Однако государство-террорист этого совсем не осознает и никогда не примет как факт", – сказал он.
Президент Украины отметил, что только за сутки Россия нанесла удары по Николаеву, Харькову, Кривому Рогу, территориальным общинам Запорожской области.
"Била именно по жилому сектору – абсолютно сознательно, целенаправленно, по обычным домам, гражданским объектам, по людям. Есть жертвы – погибшие, раненые. Ни на сутки не прекращаются жестокие удары российской артиллерии на Донбассе – славянское направление, Бахмут, Авдеевка. Реально остановить такие террористические действия можно только оружием – современным и мощным", – объяснил Зеленский.
Он также поблагодарил США за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи на $400 млн.
"Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяют делать нам именно антитеррористические шаги, позволяют уменьшать российские удары их ракетами по нашим живым людям", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.