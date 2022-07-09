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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Для нормальной жизни украинцев в военное время чиновники должны делать больше, чем возможно

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Зеленский назвал сферы, которыми чиновникам следует заниматься в первую очередь
Зеленский назвал сферы, которыми чиновникам следует заниматься в первую очередь
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 8 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем визите в Днепропетровскую область. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Провел все необходимые совещания с руководителями Днепропетровской области в целом и Криворожского района в частности – как военными, так и гражданскими. [...] Чиновники должны делать не просто все возможное, а гораздо больше, чем даже возможно, чтобы и в таких военных условиях гарантировать людям нормальный уровень жизни", – сказал он.

Зеленский назвал три сферы, которыми органам местного самоуправления следует заниматься в первую очередь: безопасность, экономика, социальные вопросы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область и, в частности, Кривой Рог с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

По данным Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, боевые действия ведутся в семи территориальных общинах Днепропетровской области. Также область регулярно подвергается ракетным ударам со стороны российских оккупационных войск.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Кривой Рог, экономика, Днепропетровская область, социальные службы, Владимир Зеленский, украинцы, чиновники, президент, безопасность, визит
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