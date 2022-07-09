Зеленский: Для нормальной жизни украинцев в военное время чиновники должны делать больше, чем возможно

"Провел все необходимые совещания с руководителями Днепропетровской области в целом и Криворожского района в частности – как военными, так и гражданскими. [...] Чиновники должны делать не просто все возможное, а гораздо больше, чем даже возможно, чтобы и в таких военных условиях гарантировать людям нормальный уровень жизни", – сказал он.

Зеленский назвал три сферы, которыми органам местного самоуправления следует заниматься в первую очередь: безопасность, экономика, социальные вопросы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Офіс Президента України / YouTube