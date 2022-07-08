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"24-й парламент из 27". Зеленский заявил, что РФ пыталась сорвать его видеообращения к законодательным органам Евросоюза

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Россия лишилась влияния в Евросоюзе, отметил Зеленский
Россия лишилась влияния в Евросоюзе, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля в режиме онлайн обратился с речью к парламенту Словении. Видеозапись выступления главы государства опубликована в Facebook Офиса президента.

"Это честь для меня – обращаться к вам в таком специальном формате. И, кстати, сейчас я нахожусь неподалеку от передовой, поэтому мои слова в этом обращении усилены эмоциями и надеждами, которыми со мной поделились наши защитники и защитницы", – сказал Зеленский, который 8 июля посетил Днепропетровскую область.

Глава государства поблагодарил все страны ЕС, в которых прошли его видеообращения.

"Мы знаем, что Россия пыталась сорвать их, пыталась привлечь разные свои связи – политические, дипломатические, даже бизнесовые. Они в Москве понимают, что им нечего противопоставить такому доверию между народами Украины и Европы и такой коммуникационной активности, – отметил Зеленский. – Поэтому они угрожали европейцам, манипулировали теми, кто от них зависит. Но вот уже 24-й парламент из 27 стран Европейского союза".

Это свидетельствует о том, что "Россия лишилась влияния в Евросоюзе", добавил президент.  

"Факт остается фактом: большинство стран Евросоюза неподвластно управлению из России. И это новая политическая реальность в Европе, которой мы достигли все вместе – каждая страна, выступившая в защиту нашей общей свободы", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1319498518579035/

Контекст:

После нападения России на Украину Зеленский обращался к парламентам стран мира с призывами предоставить Киеву необходимое вооружение, оказывать давление на международные компании, вынуждая их уйти с российского рынка, усилить санкции против страны-агрессора России, а также закрыть небо над Украиной.

СМИ сообщали, что обращения Зеленского к парламентам разных стран появились по инициативе руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В ОПУ уверяют, что почти каждый спич главы государства приводит к увеличению помощи Украине.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, Словения, парламент, война России против Украины, президент, Евросоюз, обращение, ЕС
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