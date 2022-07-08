"24-й парламент из 27". Зеленский заявил, что РФ пыталась сорвать его видеообращения к законодательным органам Евросоюза

"Это честь для меня – обращаться к вам в таком специальном формате. И, кстати, сейчас я нахожусь неподалеку от передовой, поэтому мои слова в этом обращении усилены эмоциями и надеждами, которыми со мной поделились наши защитники и защитницы", – сказал Зеленский, который 8 июля посетил Днепропетровскую область.

Глава государства поблагодарил все страны ЕС, в которых прошли его видеообращения.

"Мы знаем, что Россия пыталась сорвать их, пыталась привлечь разные свои связи – политические, дипломатические, даже бизнесовые. Они в Москве понимают, что им нечего противопоставить такому доверию между народами Украины и Европы и такой коммуникационной активности, – отметил Зеленский. – Поэтому они угрожали европейцам, манипулировали теми, кто от них зависит. Но вот уже 24-й парламент из 27 стран Европейского союза".

Это свидетельствует о том, что "Россия лишилась влияния в Евросоюзе", добавил президент.

"Факт остается фактом: большинство стран Евросоюза неподвластно управлению из России. И это новая политическая реальность в Европе, которой мы достигли все вместе – каждая страна, выступившая в защиту нашей общей свободы", – подчеркнул Зеленский.

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