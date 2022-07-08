"Все они – герои". Зеленский навестил раненых в больнице Мечникова в Днепре и поблагодарил врачей. Фото

"Больница имени И. Мечникова в Днепре. Поблагодарил медиков за круглосуточный труд и спасенные жизни. Пожелал раненым защитникам скорейшего выздоровления. Наши люди вызывают восхищение и чувство великой гордости. Все они – герои", – написал Зеленский.

По словам президента Украины, Днепропетровская область стала подлинным гуманитарным хабом во время войны, приняла много раненых, приютила более 300 тыс. украинцев, вынужденных покинуть свои дома.

"Несмотря на все, продолжаем жить, работать и бороться. Ради будущего, ради победы", – заявил глава государства.

В ходе поездки в Днепропетровскую область президент также посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины и провел совещание по оперативной обстановке в родном для себя Криворожском районе.

Контекст: Областная клиническая больница имени Мечникова в Днепре принимает раненых украинских бойцов и мирных жителей с востока Украины начиная с 2014 года. 19 июня врачей больницы Мечникова поблагодарил адвокат Маси Найем, который после начала полномасштабного российского вторжения вступил в ВСУ и отправился на передовую. После ранения 5 июня его доставили в больницу Мечникова, здесь Маси Найему сделали сложную операцию, он идет на поправку.