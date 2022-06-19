Маси Найем впервые после ранения опубликовал селфи и поблагодарил врачей

Маси Найем: Как сказали врачи, после такого ранения мало кто остается в сознании, но мой мозг сохранили и я свободно мыслю и даже анализирую все, что произошло Фото: Masi Nayyem / Facebook

Найем рассказал, что помнит момент ранения и несколько моментов из периода времени его транспортировки в больницу.

"Людей я не видел, потому что все лицо обливалось кровью", – отметил юрист. По словам Найема, идентифицировать тех, благодаря кому он выжил, помог брат Мустафа.

"Итак, моя жизнь после ранения подарена мне побратимом, водителями, которые помогли эвакуировать, и врачами, которые сделали операцию. И конечно, родными, которые все время рядом. Как сказали врачи, после такого ранения мало кто остается в сознании, но мой мозг сохранили и я свободно мыслю и даже анализирую все, что произошло", – написал Найем.

Он заявил, что сегодня, в День медика, "публично и каждый день про себя, молча, будет благодарить" всех, кто помог его спасти.

Юрист рассказал, что с позиции, где он был ранен, в Славянск Донецкой области его помог довезти сослуживец с позывным Байкер.

"В Славянске стабилизировали местные врачи и сотрудники Первой добровольческой мобильной больницы имени Николая Пирогова – крупнейшей украинской неправительственной организации медиков-добровольцев, которая оказывает помощь раненым на фронте и реализуется в сотрудничестве с Минобороны, Минздравом, Генеральным штабом ВСУ и СНБО. В Краматорскую больницу транспортировала команда международной гуманитарной организации Migrant Offshore Aid Station, которая была основана в 2013 году для спасения мигрантов на побережье Средиземного моря. В Украине команда насчитывает около 20 экипажей реанимобилей и координируется группой иностранцев во главе с двумя афганцами из Кабула – Саидом и Замиром", – продолжил Найем.

По словам юриста, в Краматорске его оперировали врачи третьей медицинской роты: начальник медицинской службы майор Степан Андрийцов, начальник операционного отделения медицинской роты капитан Виталий Маланчук, ординатор капитан Иван Крашеквский и врач-анестезиолог Инна Посавнича.

Из Краматорска в Днепр его эвакуировал экипаж MOAS в составе водителя-украинца Тараса, парамедика Виктора из Турции и анестезиолога из Польши.

"В этот день у Тараса был день рождения. В Днепре меня приняла команда Сергея Анатольевича Рыженко, главврача больницы имени Мечникова. Непосредственно операцию производил заведующий отделением нейрохирургии Сирко Андрей Григорьевич, – добавил Найем. – Благодарю вас. Моя жизнь и дальнейшие дела возможны именно благодаря вам. Крепкого здоровья и всем другим медицинским работникам. Вы для победы сделали и делаете больше, чем об этом знает общество. Желаю вам уравновешенного счастья от жизни. Еще раз благодарю вас, что я жив!"