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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маси Найем впервые после ранения опубликовал селфи и поблагодарил врачей

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Маси Найем: Как сказали врачи, после такого ранения мало кто остается в сознании, но мой мозг сохранили и я свободно мыслю и даже анализирую все, что произошло
Маси Найем: Как сказали врачи, после такого ранения мало кто остается в сознании, но мой мозг сохранили и я свободно мыслю и даже анализирую все, что произошло
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Известный украинский адвокат Маси Найем, который получил ранение в ходе войны против российских оккупантов, 19 июня опубликовал в Facebook пост – благодарность врачам.

Найем рассказал, что помнит момент ранения и несколько моментов из периода времени его транспортировки в больницу.

"Людей я не видел, потому что все лицо обливалось кровью", – отметил юрист. По словам Найема, идентифицировать тех, благодаря кому он выжил, помог брат Мустафа.

"Итак, моя жизнь после ранения подарена мне побратимом, водителями, которые помогли эвакуировать, и врачами, которые сделали операцию. И конечно, родными, которые все время рядом. Как сказали врачи, после такого ранения мало кто остается в сознании, но мой мозг сохранили и я свободно мыслю и даже анализирую все, что произошло", – написал Найем.

Он заявил, что сегодня, в День медика, "публично и каждый день про себя, молча, будет благодарить" всех, кто помог его спасти.

Юрист рассказал, что с позиции, где он был ранен, в Славянск Донецкой области его помог довезти сослуживец с позывным Байкер.

"В Славянске стабилизировали местные врачи и сотрудники Первой добровольческой мобильной больницы имени Николая Пирогова – крупнейшей украинской неправительственной организации медиков-добровольцев, которая оказывает помощь раненым на фронте и реализуется в сотрудничестве с Минобороны, Минздравом, Генеральным штабом ВСУ и СНБО. В Краматорскую больницу транспортировала команда международной гуманитарной организации Migrant Offshore Aid Station, которая была основана в 2013 году для спасения мигрантов на побережье Средиземного моря. В Украине команда насчитывает около 20 экипажей реанимобилей и координируется группой иностранцев во главе с двумя афганцами из Кабула – Саидом и Замиром", – продолжил Найем.

По словам юриста, в Краматорске его оперировали врачи третьей медицинской роты: начальник медицинской службы майор Степан Андрийцов, начальник операционного отделения медицинской роты капитан Виталий Маланчук, ординатор капитан Иван Крашеквский и врач-анестезиолог Инна Посавнича.

Из Краматорска в Днепр его эвакуировал экипаж MOAS в составе водителя-украинца Тараса, парамедика Виктора из Турции и анестезиолога из Польши.

"В этот день у Тараса был день рождения. В Днепре меня приняла команда Сергея Анатольевича Рыженко, главврача больницы имени Мечникова. Непосредственно операцию производил заведующий отделением нейрохирургии Сирко Андрей Григорьевич, – добавил Найем. – Благодарю вас. Моя жизнь и дальнейшие дела возможны именно благодаря вам. Крепкого здоровья и всем другим медицинским работникам. Вы для победы сделали и делаете больше, чем об этом знает общество. Желаю вам уравновешенного счастья от жизни. Еще раз благодарю вас, что я жив!"

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/5320017671377047

Контекст:

Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером того же дня.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: больница, война России против Украины, Маси Найем, врачи, ранение, Сергей Рыженко
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