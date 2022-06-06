"Одного глаза у меня не будет никогда". Маси Найем написал первый пост после операции

"Пришел в сознание. Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо. Был брат, Татка, Костя и родные партнеры компании. Больше переживаю за своего друга, он все еще в коме. Все будет Украина", – написал он.

При этом фото Маси Найем не опубликовал.

"Я себе таким не нравлюсь", – пояснил адвокат.

Маси Найем – брат замминистра инфраструктуры Мустафы Найема.

"Живым он мне нравится намного больше. Все помнит и уже шутит. Вылечим. Поставим на ноги. Будет еще красивее. Люблю", – отметил в Facebook чиновник. Война России против Украины. Главное (обновляется)