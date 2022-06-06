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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Одного глаза у меня не будет никогда". Маси Найем написал первый пост после операции

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Маси Найем "пришел в сознание" после операции
Маси Найем "пришел в сознание" после операции
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Известный адвокат Маси Найем, раненный в ходе войны против российских оккупантов, 6 июня написал первый пост в Facebook после перенесенной операции.

"Пришел в сознание. Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо. Был брат, Татка, Костя и родные партнеры компании. Больше переживаю за своего друга, он все еще в коме. Все будет Украина", – написал он.

При этом фото Маси Найем не опубликовал.

"Я себе таким не нравлюсь", – пояснил адвокат.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/5283398395038975

Маси Найем – брат замминистра инфраструктуры Мустафы Найема.

"Живым он мне нравится намного больше. Все помнит и уже шутит. Вылечим. Поставим на ноги. Будет еще красивее. Люблю", – отметил в Facebook чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ". 

5 июня Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме, сообщил его брат.

Теги: Россия, Украина, Мустафа Найем, ВСУ, война России против Украины, Маси Найем, адвокат, ранение, операция
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