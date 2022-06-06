"Одного глаза у меня не будет никогда". Маси Найем написал первый пост после операции

"Пришел в сознание. Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо. Был брат, Татка, Костя и родные партнеры компании. Больше переживаю за своего друга, он все еще в коме. Все будет Украина", – написал он.
При этом фото Маси Найем не опубликовал.
"Я себе таким не нравлюсь", – пояснил адвокат.
Маси Найем – брат замминистра инфраструктуры Мустафы Найема.
"Живым он мне нравится намного больше. Все помнит и уже шутит. Вылечим. Поставим на ноги. Будет еще красивее. Люблю", – отметил в Facebook чиновник.
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Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".
5 июня Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме, сообщил его брат.