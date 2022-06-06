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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маси Найема прооперировали, он в тяжелом состоянии – его брат

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Найем участвовал в АТО, а после начала полномасштабной войны снова пошел на фронт
Найем участвовал в АТО, а после начала полномасштабной войны снова пошел на фронт
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Известного адвоката Маси Найема, раненого в ходе войны против российских оккупантов, прооперировали. Об этом сообщил утром 6 июня в Facebook его брат, замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все еще тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания", – написал Мустафа Найем.

По словам врачей, следующие несколько суток будут решающими в восстановлении, добавил брат раненого.

Он поблагодарил врачей и всех, кто помогает и поддерживает семью. 

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10222786359033615

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 апреля Маси Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ". Он также является ветераном АТО на Донбассе.

Найем – основатель юридической компании "Миллер", сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в ДТП в Харькове с участием автомобиля Infiniti, участвовал в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

5 июня Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме, сообщил его брат. 

Теги: Мустафа Найем, раненые, война России против Украины, Маси Найем, ранение
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