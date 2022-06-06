Маси Найема прооперировали, он в тяжелом состоянии – его брат

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все еще тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания", – написал Мустафа Найем.
По словам врачей, следующие несколько суток будут решающими в восстановлении, добавил брат раненого.
Он поблагодарил врачей и всех, кто помогает и поддерживает семью.
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17 апреля Маси Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ". Он также является ветераном АТО на Донбассе.
Найем – основатель юридической компании "Миллер", сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в ДТП в Харькове с участием автомобиля Infiniti, участвовал в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
5 июня Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме, сообщил его брат.