Маси Найема прооперировали, он в тяжелом состоянии – его брат

Найем участвовал в АТО, а после начала полномасштабной войны снова пошел на фронт Фото: Masi Nayyem / Facebook

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все еще тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания", – написал Мустафа Найем.

По словам врачей, следующие несколько суток будут решающими в восстановлении, добавил брат раненого.

Он поблагодарил врачей и всех, кто помогает и поддерживает семью.

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