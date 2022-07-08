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Зеленский о визите Байдена в Украину: Я слышал, что он был за

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Байден на должности президента США еще не приезжал в Украину
Байден на должности президента США еще не приезжал в Украину
Фото: EPA

Визит в Украину президента Соединенных Штатов Джо Байдена был бы очень желанным.

Об этом в интервью CNN, видеозапись которого опубликована 8 июля в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Президента спросили, придал бы импульс усилиям по еще большей поддержке Украины визит Байдена в Киев.

"Мы бы очень хотели, чтобы президент Байден был в Украине. И я слышу, что он был за. Но есть какие-то моменты безопасности, что касается его, я так понимаю, security-процессов. Я считаю, что это помогло бы прежде всего украинцам", – ответил Зеленский.

Он добавил, что украинцы поддерживают США и рейтинг их доверия к Штатам "очень высок".

"Такой же высокий, как и к Британии, скажу вам откровенно, и к Польше, и к балтийским государствам... Поэтому приезды лидеров таких государств, которых считают украинцы не просто партнерами, а настоящими друзьями, такой визит, конечно, – это крутой сигнал, прочный сигнал, что Соединенные Штаты поддерживают и не только поддерживают, а что Соединенные Штаты реально верят в победу и не боятся России. Несмотря на то, что прилетают ракеты, они приезжают, они не боятся [президента РФ Владимира] Путина. Потому что это один лидер одного государства, а мир гораздо больше", – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/603166287786474/

Контекст:

Байден посещал Украину, когда был вице-президентом, на должности президента США он еще не приезжал в Украину. Он говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.

Визит Байдена был бы важным сигналом, считает Зеленский.

20 июня, отвечая на вопросы журналистов, Байден назвал "маловероятным" свой визит в Украину в ходе европейского турне в конце месяца.

После начала полномасштабного вторжения РФ Киев в апреле посещали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. 8 мая первая леди США Джилл Байден встречалась с первой леди Украины Еленой Зеленской в Ужгороде.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, Джо Байден, CNN, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, ракеты, президент, безопасность, визит, интервью
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