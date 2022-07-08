Зеленский о визите Байдена в Украину: Я слышал, что он был за

Байден на должности президента США еще не приезжал в Украину Фото: EPA

Об этом в интервью CNN, видеозапись которого опубликована 8 июля в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Президента спросили, придал бы импульс усилиям по еще большей поддержке Украины визит Байдена в Киев.

"Мы бы очень хотели, чтобы президент Байден был в Украине. И я слышу, что он был за. Но есть какие-то моменты безопасности, что касается его, я так понимаю, security-процессов. Я считаю, что это помогло бы прежде всего украинцам", – ответил Зеленский.

Он добавил, что украинцы поддерживают США и рейтинг их доверия к Штатам "очень высок".

"Такой же высокий, как и к Британии, скажу вам откровенно, и к Польше, и к балтийским государствам... Поэтому приезды лидеров таких государств, которых считают украинцы не просто партнерами, а настоящими друзьями, такой визит, конечно, – это крутой сигнал, прочный сигнал, что Соединенные Штаты поддерживают и не только поддерживают, а что Соединенные Штаты реально верят в победу и не боятся России. Несмотря на то, что прилетают ракеты, они приезжают, они не боятся [президента РФ Владимира] Путина. Потому что это один лидер одного государства, а мир гораздо больше", – отметил Зеленский.