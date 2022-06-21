Байден назвал "маловероятным" визит в Украину во время европейского турне на этой неделе

Байден о поездке в Украину: Это зависит от многих вещей Фото: ЕРА

Байдена спросили, планирует ли он поездку в Украину.

"Это зависит от многих вещей, связанных с тем, создает ли это больше трудностей для украинцев, не отвлекает ли от того, что происходит. Но я встречался с [с президентом Украины Владимиром] Зеленским, общаюсь с ним три-четыре раза в неделю", – ответил глава Белого дома.

Он рассказал, что намерен посетить Германию, Испанию, Израиль, а также Саудовскую Аравию.

На уточняющий вопрос, будет ли визит в Украину, Байден сказал: "Во время этой поездки – скорее всего, нет".

Также он назвал "очень вероятным" вступление Украины в Евросоюз.