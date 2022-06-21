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Байден назвал "маловероятным" визит в Украину во время европейского турне на этой неделе

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Байден о поездке в Украину: Это зависит от многих вещей
Байден о поездке в Украину: Это зависит от многих вещей
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден 20 июня, отвечая на вопросы журналистов, назвал "маловероятным" свой визит в Украину в ходе европейского турне на этой неделе. Об этом сообщает "Голос Америки".

Байдена спросили, планирует ли он поездку в Украину. 

"Это зависит от многих вещей, связанных с тем, создает ли это больше трудностей для украинцев, не отвлекает ли от того, что происходит. Но я встречался с [с президентом Украины Владимиром] Зеленским, общаюсь с ним три-четыре раза в неделю", – ответил глава Белого дома. 

Он рассказал, что намерен посетить Германию, Испанию, Израиль, а также Саудовскую Аравию. 

На уточняющий вопрос, будет ли визит в Украину, Байден сказал: "Во время этой поездки – скорее всего, нет". 

Также он назвал "очень вероятным" вступление Украины в Евросоюз.

Контекст:

Байден посещал Украину, когда был вице-президентом, на должности президента США он еще не приезжал в Украину. Он говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.

Визит Байдена был бы важным сигналом, считает Зеленский.  

После начала полномасштабного вторжения Киев в апреле посещали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. 8 мая первая леди США Джилл Байден встречалась с первой леди Украины Еленой Зеленской в Ужгороде.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, Израиль, Испания, Джо Байден, Владимир Зеленский, Европа, визит, встреча
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