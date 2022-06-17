Байден был недоволен заявлением Остина о победе Украины и ослаблении России – СМИ

По словам источников, Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе Украины Фото: EPA

Остин во время апрельской поездки в Киев публично заявил, что администрация хочет, чтобы украинцы выиграли войну против России, а не просто защищались. Также он отметил, что США надеются ослабить Россию настолько, насколько это возможно, чтобы она не смогла повторить свое вторжение. Блинкен публично присоединился к словам Остина.

Однако, по словам источников, Байден считает, что Остин и Блинкен "зашли слишком далеко". Во время телефонной конференции, когда Остин летал в Германию, а Блинкен – в Вашингтон, президент США выразил обеспокоенность тем, что комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Он посоветовал смягчить риторику, говорят собеседники канала.

"Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе Украины. Ему не понравилась риторика", – утверждает источник.

По словам другого неназванного представителя администрации Байдена, Остин и Блинкен объяснили, что их комментарии были неверно истолкованы.

"Но недовольство, которое Байден первоначально выразил во время этого телефонного разговора, по словам официальных лиц, отражало уверенность его администрации в том, что, несмотря на неожиданные успехи украинских сил на раннем этапе, война в конечном итоге будет развиваться в том направлении, в котором она находится сейчас, через два месяца: затяжной конфликт, в котором Россия продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов", – пишут журналисты.

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