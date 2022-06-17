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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден был недоволен заявлением Остина о победе Украины и ослаблении России – СМИ

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По словам источников, Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе Украины
По словам источников, Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе Украины
Фото: EPA

Президент США Джо Байден призвал госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина после визита в Киев смягчить риторику поддержки Украины. Об этом сообщил 16 июня канал NBC News со ссылкой на многочисленные источники в Белом доме.

Остин во время апрельской поездки в Киев публично заявил, что администрация хочет, чтобы украинцы выиграли войну против России, а не просто защищались. Также он отметил, что США надеются ослабить Россию настолько, насколько это возможно, чтобы она не смогла повторить свое вторжение. Блинкен публично присоединился к словам Остина. 

Однако, по словам источников, Байден считает, что Остин и Блинкен "зашли слишком далеко". Во время телефонной конференции, когда Остин летал в Германию, а Блинкен – в Вашингтон, президент США выразил обеспокоенность тем, что комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Он посоветовал смягчить риторику, говорят собеседники канала.

"Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе Украины. Ему не понравилась риторика", – утверждает источник.

По словам другого неназванного представителя администрации Байдена, Остин и Блинкен объяснили, что их комментарии были неверно истолкованы.

"Но недовольство, которое Байден первоначально выразил во время этого телефонного разговора, по словам официальных лиц, отражало уверенность его администрации в том, что, несмотря на неожиданные успехи украинских сил на раннем этапе, война в конечном итоге будет развиваться в том направлении, в котором она находится сейчас, через два месяца: затяжной конфликт, в котором Россия продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов", – пишут журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Блинкен и Остин 24 апреля посетили Украину, где встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. Президент и члены американской делегации обсудили оборонную помощь, усиление санкций против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

СМИ сообщали, что стороны, кроме военной помощи, обсуждали также возвращение американских дипломатов в Украину. В частности, Блинкен заявил, что новым послом США в Киеве станет Бриджит Бринк, которая является главой американской дипмиссии в Словакии. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Джо Байден, война, Энтони Блинкен, война России против Украины, Ллойд Остин
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