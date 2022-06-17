Байден: Рост стоимости бензина — это цена, которую стоит заплатить за поддержку Украины

По его словам, он с самого начала ясно дал понять американцам, что поддержка Украины будет сопряжен для США с финансовыми, а также гуманитарными издержками.

"Вариант ничего не делать был хуже", – отметил он.

На вопрос, продумал ли он политические риски, связанные с резким ростом цен на газ, Байден ответил: "я президент Соединенных Штатов. Дело не в моем политическом выживании. Дело в том, что лучше для страны", пишет агентство.

11 июня сообщила The New York Times сообщило, что санкции против России и подъем экономики США после пандемии привели к максимальному росту цен на горючее. Цены на бензин в среднем достигли $5 за галлон (около 40 грн/л), что на 60 центов больше, чем в прошлом месяце, пишет газета. В Калифорнии, где средняя стоимость топлива всегда выше остальных штатов, цена превышает $6 за галлон (около 47 грн/л).