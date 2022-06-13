В США цена на бензин достигла рекорда

В последние дни в США цены на бензин в среднем достигли $5 за галлон (около 40 грн/л), что на 60 центов больше, чем в прошлом месяце, пишет газета. В Калифорнии, где средняя стоимость топлива всегда выше остальных штатов, цена превышает $6 за галлон (около 47 грн/л).

Эксперты, на которых ссылается издание, подсчитали, что средний американский потребитель будет тратить на горючее $450 в месяц.

Как пишет NYT, война в Украине напрямую повлияла на цены на топливо, поскольку санкции в отношении России вывели с мировых рынков более миллиона баррелей нефти. Также цена на нефть растет в ожидании дальнейшего падения российского производства и экспорта.

Издание отмечает, что нефтяные компании в Штатах закрыли несколько нефтеперерабатывающих заводов за последние годы, особенно во время пандемии, когда спрос резко упал. Они планируют возобновить работу в течение следующего года, что может помочь. Но сейчас аналитики говорят, что высокий спрос на бензин создает нагрузку на ограниченные запасы и цена может расти дальше.