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В США цена на бензин достигла рекорда

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NYT: Санкции в отношении России вывели с мировых рынков более миллиона баррелей нефти
NYT: Санкции в отношении России вывели с мировых рынков более миллиона баррелей нефти
Фото: ЕРА

Санкции против России после вторжения в Украину и подъем экономики США после пандемии привели к максимальному росту цен на горючее, об этом 11 июня сообщила The New York Times.

В последние дни в США цены на бензин в среднем достигли $5 за галлон (около 40 грн/л), что на 60 центов больше, чем в прошлом месяце, пишет газета. В Калифорнии, где средняя стоимость топлива всегда выше остальных штатов, цена превышает $6 за галлон (около 47 грн/л).

Эксперты, на которых ссылается издание, подсчитали, что средний американский потребитель будет тратить на горючее $450 в месяц. 

Как пишет NYT, война в Украине напрямую повлияла на цены на топливо, поскольку санкции в отношении России вывели с мировых рынков более миллиона баррелей нефти. Также цена на нефть растет в ожидании дальнейшего падения российского производства и экспорта.

Издание отмечает, что нефтяные компании в Штатах  закрыли несколько нефтеперерабатывающих заводов за последние годы, особенно во время пандемии, когда спрос резко упал. Они планируют возобновить работу в течение следующего года, что может помочь. Но сейчас аналитики говорят, что высокий спрос на бензин создает нагрузку на ограниченные запасы и цена может расти дальше.

Контекст:

Эмбарго на поставки нефтепродуктов из России в США было введено в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Российская нефть, несмотря на запрет, введенный в марте из-за вторжения РФ в Украину, вероятно, попадает на американский рынок. Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal, опубликованном 1 июня. По данным издания, нефть из РФ поставляется в США в переработанном виде. В частности, в мае этого года в Нью-Йорк и Нью-Джерси прибыло топливо с индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые были крупными покупателями российской нефти до войны и существенно увеличили ее поставки после вторжения РФ в Украину.

Теги: Россия, США, санкции, бензин, Калифорния, война России против Украины, цена на нефть, The New York Times, цена на газ
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