США нам помогают, но недостаточно, чтобы победить в войне против РФ – Зеленский

Об этом в интервью CNN, видеозапись которого опубликована 8 июля в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"И я ему [Байдену] за это благодарен, и благодарен Соединенным Штатам, и благодарен прежде всего обществу. Ибо все это оружие что-то стоит. И эти средства – это средства людей. И я это прекрасно понимаю. И я верю, что они понимают, что дают деньги, а мы отдаем жизнь. И они понимают, что мы платим самую большую цену. И я благодарен им за то, что они нас поддерживают", – сказал президент.
Зеленский отметил, что в войне расстояния нет, а в Украине в настоящее время "идет кровавая война", и США помогают Киеву в ней.
"Я хочу сказать, что сильно помогают. Но недостаточно, чтобы победить. Но уверен, имею веру в это… ускорят эту помощь… Хотим действительно увеличения этой помощи и ускорения. Мы сами воюем за нашу землю, мы не хотим, чтобы граждане других государств воевали за нас. И поэтому просим, кто как может, помочь", – подчеркнул президент.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
США, по словам Байдена, предоставили Украине военной помощи на $7 млрд. 30 июня по итогам саммита НАТО он объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и амуниция к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден.
Также он отметил, что более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
США обязались предоставить Украине военную помощь в противостоянии с Россией на $25 млрд, что вдвое превышает суммарные планы всех остальных стран, оказывающих поддержку,об этом свидетельствуют расчеты, опубликованные в начале июля на сайте Кильского института мировой экономики.