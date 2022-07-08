США нам помогают, но недостаточно, чтобы победить в войне против РФ – Зеленский

Байден по итогам саммита НАТО 30 июня объявил о новом пакете оборонной поддержки Украине, в которой, в частности, вошли системы ПВО Фото: EPA

Об этом в интервью CNN, видеозапись которого опубликована 8 июля в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"И я ему [Байдену] за это благодарен, и благодарен Соединенным Штатам, и благодарен прежде всего обществу. Ибо все это оружие что-то стоит. И эти средства – это средства людей. И я это прекрасно понимаю. И я верю, что они понимают, что дают деньги, а мы отдаем жизнь. И они понимают, что мы платим самую большую цену. И я благодарен им за то, что они нас поддерживают", – сказал президент.

Зеленский отметил, что в войне расстояния нет, а в Украине в настоящее время "идет кровавая война", и США помогают Киеву в ней.

"Я хочу сказать, что сильно помогают. Но недостаточно, чтобы победить. Но уверен, имею веру в это… ускорят эту помощь… Хотим действительно увеличения этой помощи и ускорения. Мы сами воюем за нашу землю, мы не хотим, чтобы граждане других государств воевали за нас. И поэтому просим, кто как может, помочь", – подчеркнул президент.