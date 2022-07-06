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Кулеба обсудил c Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения в Украину

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Кулеба (справа) поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20
Кулеба (справа) поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 июля провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, среди прочего они обсудили поставки вооружений в Украину.

О беседе с Блинкеном Кулеба сообщил в Twitter.

"Говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии министерской встречи G20 [стран "Большой двадцатки"], на которой мы оба поставим в центр внимания российскую агрессию и предотвратим распространение Россией лжи", – написал глава МИД.

Кулеба поблагодарил США за оказанную Украине военную помощь.

"Мы [с Блинкеном] скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения из США и других партнеров", – подчеркнул министр.

Встречи глав МИД стран "Большой двадцатки" пройдет в Индонезии 7–8 июля.

Как отмечается на сайте Госдепартамента США, Блинкен отправится на встречу в Бали, чтобы укрепить приверженность Штатов работе с международными партнерами для решения глобальных проблем, включая отсутствие продовольственной и энергетической безопасности, а также обсудить угрозу, которую представляет для международного порядка продолжающаяся война России против Украины.

Блинкен на полях G20 в Индонезии также встретится с министром иностранных дел КНР Ван И.

В то же время, как сообщали в Госдепе, Блинкен в ходе встречи глав МИД стран "Большой двадцатки" не будет общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

США, по словам президента Джо Байдена, предоставили Украине военной помощи на $7 млрд. 30 июня по итогам саммита НАТО он объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и амуниция к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден. 

Также он отметил, что более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Теги: Россия, США, Украина, Индонезия, МИД Украины, Госдепартамент США, переговоры, вооружение, агрессия, военная помощь, угрозы, КНР, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, саммит, война России против Украины, Бали, Ван И
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