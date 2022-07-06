Кулеба обсудил c Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения в Украину

О беседе с Блинкеном Кулеба сообщил в Twitter.

"Говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии министерской встречи G20 [стран "Большой двадцатки"], на которой мы оба поставим в центр внимания российскую агрессию и предотвратим распространение Россией лжи", – написал глава МИД.

Кулеба поблагодарил США за оказанную Украине военную помощь.

"Мы [с Блинкеном] скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения из США и других партнеров", – подчеркнул министр.

Spoke with @SecBlinken ahead of the G20 ministerial where we both will put Russian aggression in the spotlight and prevent Russia from spreading lies. Grateful for the U.S. military aid. We coordinated steps to speed up supplies of heavy weapons from the U.S. and other partners. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 6, 2022

Встречи глав МИД стран "Большой двадцатки" пройдет в Индонезии 7–8 июля.

Как отмечается на сайте Госдепартамента США, Блинкен отправится на встречу в Бали, чтобы укрепить приверженность Штатов работе с международными партнерами для решения глобальных проблем, включая отсутствие продовольственной и энергетической безопасности, а также обсудить угрозу, которую представляет для международного порядка продолжающаяся война России против Украины.

Блинкен на полях G20 в Индонезии также встретится с министром иностранных дел КНР Ван И.

В то же время, как сообщали в Госдепе, Блинкен в ходе встречи глав МИД стран "Большой двадцатки" не будет общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.