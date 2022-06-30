Столтенберг заявил, что Украине нужен "широкий спектр" тяжелого вооружения и НАТО не будет делать исключений

"Мы поддерживаем идею ввоза большого количества современного вооружения, включая также западное современное оборудование и много различных видов оборудования", – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею поставок западных танков в Украину.

Он добавил, что сейчас у стран Альянса задача – помочь Украине перейти от старого советского оборудования на оборудование стандартов НАТО.

"И, конечно, у нас нет списка вооружения, которое мы будем ограничивать или исключать из этого. Украине нужен широкий спектр современного, тяжелого вооружения по стандартам НАТО, и это тоже послание с этого саммита", – сказал Столтенберг.