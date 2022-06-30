Столтенберг заявил, что Украине нужен "широкий спектр" тяжелого вооружения и НАТО не будет делать исключений

"Мы поддерживаем идею ввоза большого количества современного вооружения, включая также западное современное оборудование и много различных видов оборудования", – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею поставок западных танков в Украину.
Он добавил, что сейчас у стран Альянса задача – помочь Украине перейти от старого советского оборудования на оборудование стандартов НАТО.
"И, конечно, у нас нет списка вооружения, которое мы будем ограничивать или исключать из этого. Украине нужен широкий спектр современного, тяжелого вооружения по стандартам НАТО, и это тоже послание с этого саммита", – сказал Столтенберг.
Саммит НАТО проходил в Мадриде с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам саммита объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на £1 млрд (примерно $1,22 млрд). Это шаг, который позволит Украине перейти в наступление, считают в британском правительстве.
Президент США Джо Байден по итогам саммита объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и амуниция к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден.
Обязательства по оборонной поддержке Украины взяли более 50 стран, сообщил президент США.