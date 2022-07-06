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Блинкен не намерен вести переговоры с Лавровым на встрече глав МИД стран G20 – Госдеп

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Блинкен не будет встречаться с Лавровым
Блинкен не будет встречаться с Лавровым
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен не будет общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе встречи глав МИД стран "Большой двадцатки" в Индонезии 7–8 июля. Об этом сообщил спикер Госдепартамента Нед Прайс на брифинге 5 июля, его речь опубликовала пресс-служба Госдепа.

"Во многом нынешнее состояние наших отношений с Россией простое. Просто потому, что Россия ведет ничем не спровоцированную жестокую войну против народа и страны Украины. И по этой причине госсекретарю сейчас не время общаться с министром иностранных дел Лавровым. В ходе этого визита не следует ожидать двустороннего взаимодействия с министром иностранных дел Лавровым. Мы хотели бы, чтобы россияне серьезно относились к дипломатии. Мы этого еще не видели. Мы бы хотели, чтобы россияне дали нам повод встретиться на двусторонней основе с ними, с министром иностранных дел Лавровым, но единственное, что мы видели от Москвы, так это больше жестокости и агрессии против народа и страны Украины", – сказал он.

Прайс добавил, что с РФ теперь не может быть business as usual (обычного ведения дел).

Контекст:

Последняя встреча Блинкена и Лаврова состоялась 21 января в Женеве (Швейцария). 12-го и 15 февраля они провели телефонные переговоры. В интервью каналу "Дождь", которое вышло 19 февраля, госсекретарь США говорил, что планировал встретиться с Лавровым 24 февраля в Европе. "Но, как я сказал министру иностранных дел Лаврову, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", – подчеркивал Блинкен.

23 февраля, после признания Россией "независимости" подконтрольных террористам "ДНР" и "ЛНР" территорий Донецкой и Луганской областей, Блинкен заявил об отмене запланированной встречи с Лавровым.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Индонезия, Сергей Лавров, МИД России, Большая двадцатка, G20, Энтони Блинкен, война России против Украины
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