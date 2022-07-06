Блинкен не намерен вести переговоры с Лавровым на встрече глав МИД стран G20 – Госдеп

"Во многом нынешнее состояние наших отношений с Россией простое. Просто потому, что Россия ведет ничем не спровоцированную жестокую войну против народа и страны Украины. И по этой причине госсекретарю сейчас не время общаться с министром иностранных дел Лавровым. В ходе этого визита не следует ожидать двустороннего взаимодействия с министром иностранных дел Лавровым. Мы хотели бы, чтобы россияне серьезно относились к дипломатии. Мы этого еще не видели. Мы бы хотели, чтобы россияне дали нам повод встретиться на двусторонней основе с ними, с министром иностранных дел Лавровым, но единственное, что мы видели от Москвы, так это больше жестокости и агрессии против народа и страны Украины", – сказал он.

Прайс добавил, что с РФ теперь не может быть business as usual (обычного ведения дел).