Блинкен не намерен вести переговоры с Лавровым на встрече глав МИД стран G20 – Госдеп

"Во многом нынешнее состояние наших отношений с Россией простое. Просто потому, что Россия ведет ничем не спровоцированную жестокую войну против народа и страны Украины. И по этой причине госсекретарю сейчас не время общаться с министром иностранных дел Лавровым. В ходе этого визита не следует ожидать двустороннего взаимодействия с министром иностранных дел Лавровым. Мы хотели бы, чтобы россияне серьезно относились к дипломатии. Мы этого еще не видели. Мы бы хотели, чтобы россияне дали нам повод встретиться на двусторонней основе с ними, с министром иностранных дел Лавровым, но единственное, что мы видели от Москвы, так это больше жестокости и агрессии против народа и страны Украины", – сказал он.
Прайс добавил, что с РФ теперь не может быть business as usual (обычного ведения дел).
Последняя встреча Блинкена и Лаврова состоялась 21 января в Женеве (Швейцария). 12-го и 15 февраля они провели телефонные переговоры. В интервью каналу "Дождь", которое вышло 19 февраля, госсекретарь США говорил, что планировал встретиться с Лавровым 24 февраля в Европе. "Но, как я сказал министру иностранных дел Лаврову, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", – подчеркивал Блинкен.
23 февраля, после признания Россией "независимости" подконтрольных террористам "ДНР" и "ЛНР" территорий Донецкой и Луганской областей, Блинкен заявил об отмене запланированной встречи с Лавровым.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.