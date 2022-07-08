"Госпитальерам" восемь лет, и они просят о помощи

Зинкевич рассказала, что "Госпитальерам" нужна помощь.

"Многолетняя работа наших добровольцев, оказание помощи более 5 тыс. раненых – это заслуга каждого из нашей команды. Горжусь быть командиром каждого. И уже строю планы, которые мы будем делать после победы. При этом прошу присоединиться к сбору 15 млн грн для нашего батальона и обеспечения его деятельности", – написала она и опубликовала реквизиты для благотворительности.

Как отметила Зинкевич, батальону удается спасать жизни в том числе благодаря небольшим суммам пожертвований.

"Госпитальеры" – это добровольческая организация парамедиков-волонтеров. Они занимаются эвакуацией и оказанием первой медицинской помощи воинам на фронте. Батальон не получает поддержки от государства и своей деятельностью обязан исключительно людям, которые приобщены к работе организации и поступающим благотворительным взносам, сообщила пресс-служба батальона в релизе, который есть и в распоряжении "ГОРДОН".

За восемь лет войны России против Украины батальон спас жизни порядка 3 тыс. раненых, после начала полномасштабного вторжения 24 февраля волонтеры-парамедики помогли еще 2,2 тыс. человек.