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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Госпитальерам" восемь лет, и они просят о помощи

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Парамедики "Госпитальеров" с 24 февраля спасли жизни 2,2 тыс. раненых
Парамедики "Госпитальеров" с 24 февраля спасли жизни 2,2 тыс. раненых
Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри / Facebook

6 июля исполнилось восемь лет со дня основания добровольческого украинского медицинского батальона "Госпитальеры". Об этом сообщила в Facebook командир батальона, нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

Зинкевич рассказала, что "Госпитальерам" нужна помощь.

"Многолетняя работа наших добровольцев, оказание помощи более 5 тыс. раненых – это заслуга каждого из нашей команды. Горжусь быть командиром каждого. И уже строю планы, которые мы будем делать после победы. При этом прошу присоединиться к сбору 15 млн грн для нашего батальона и обеспечения его деятельности", – написала она и опубликовала реквизиты для благотворительности.

Как отметила Зинкевич, батальону удается спасать жизни в том числе благодаря небольшим суммам пожертвований.

"Госпитальеры" – это добровольческая организация парамедиков-волонтеров. Они занимаются эвакуацией и оказанием первой медицинской помощи воинам на фронте. Батальон не получает поддержки от государства и своей деятельностью обязан исключительно людям, которые приобщены к работе организации и поступающим благотворительным взносам, сообщила пресс-служба батальона в релизе, который есть и в распоряжении "ГОРДОН".

За восемь лет войны России против Украины батальон спас жизни порядка 3 тыс. раненых, после начала полномасштабного вторжения 24 февраля волонтеры-парамедики помогли еще 2,2 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: медицина, пожертвование, добровольцы, помощь, раненые, благотворительность, волонтеры, батальон, Госпитальеры, Яна Зинкевич
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