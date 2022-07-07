Оккупанты обстреляли населенные пункты в Запорожской области, есть погибший и раненые

В Степногорске в результате ночного обстрела есть погибший и тяжелораненый Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Правоохранители утром получили четыре сообщения об обстрелах. В частности, оккупанты нанесли удар по селу Таврическое (Ореховская община Пологовского района).

"Поврежден дом и прилегающая территория, разбито шиферное покрытие, выбиты окна и двери. По самому Орехову тоже были "прилеты". После прямых попаданий снарядами жилые дома местных жителей остались полностью разрушенными", – говорится в сообщении.

Ночью оккупанты обстреляли Степногорск (Васильевский район). Обстрел произошел, когда жители города были в квартирах, снаряды залетели как минимум в два дома, они разорвались и люди получили осколочные ранения. О числе пострадавших не сообщается, но указано, что их с травмами разной тяжести доставили в Запорожскую областную больницу.

Последствия обстрела Степногорска показала пресс-служба Запорожской областной государственной военной администрации. По данным ОВА, в Степногорске как минимум один человек погиб, еще один тяжело ранен.

"В общей сложности оккупант выпустил пять снарядов по населенному пункту. Одна из ракет попала в трансформаторную подстанцию. Обесточены шесть многоэтажных домов", – сообщили в ОВА.