Оккупанты обстреляли населенные пункты в Запорожской области, есть погибший и раненые

Правоохранители утром получили четыре сообщения об обстрелах. В частности, оккупанты нанесли удар по селу Таврическое (Ореховская община Пологовского района).
"Поврежден дом и прилегающая территория, разбито шиферное покрытие, выбиты окна и двери. По самому Орехову тоже были "прилеты". После прямых попаданий снарядами жилые дома местных жителей остались полностью разрушенными", – говорится в сообщении.
Ночью оккупанты обстреляли Степногорск (Васильевский район). Обстрел произошел, когда жители города были в квартирах, снаряды залетели как минимум в два дома, они разорвались и люди получили осколочные ранения. О числе пострадавших не сообщается, но указано, что их с травмами разной тяжести доставили в Запорожскую областную больницу.
Последствия обстрела Степногорска показала пресс-служба Запорожской областной государственной военной администрации. По данным ОВА, в Степногорске как минимум один человек погиб, еще один тяжело ранен.
"В общей сложности оккупант выпустил пять снарядов по населенному пункту. Одна из ракет попала в трансформаторную подстанцию. Обесточены шесть многоэтажных домов", – сообщили в ОВА.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Однако российские войска захватили часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
По данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты усиливаются и могут пойти в наступление на Запорожье.