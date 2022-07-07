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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожскую область прибыли сотрудники ФСБ РФ из-за дезертирства 30 оккупантов – разведка

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Сотрудники ФСБ буду разыскивать 30 сбежавших оккупантов
Сотрудники ФСБ буду разыскивать 30 сбежавших оккупантов
Фото: depositphotos.com

На временно захваченных территориях Запорожской области военнослужащие РФ массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники России. Об этом сообщает пресс-служба областной военной администрации в Telegram ссылаясь на данные разведки.

В ОВА отмечают, что в армии оккупанта началась паника: захватчики боятся новых ударов ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS.

В связи с этим недавно на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение Федеральной службы безопасности, получившее задание разыскать примерно 30 военнослужащих России, дезертировавших со своих мест дислокации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, ФСБ, разведка, Запорожская область, дезертирство, война России против Украины, HIMARS
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