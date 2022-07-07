В Запорожскую область прибыли сотрудники ФСБ РФ из-за дезертирства 30 оккупантов – разведка

В ОВА отмечают, что в армии оккупанта началась паника: захватчики боятся новых ударов ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS.

В связи с этим недавно на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение Федеральной службы безопасности, получившее задание разыскать примерно 30 военнослужащих России, дезертировавших со своих мест дислокации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил мелитопольский городской голова Иван Федоров.