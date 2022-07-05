Оккупанты свозят российский персонал на захваченную Запорожскую АЭС – Силы спецопераций

"Не помогают оккупантам предложения в виде повышенных зарплат и оплачиваемого отдыха в Кирилловке или в Крыму. Следовательно, оккупанты до конца месяца планируют сформировать новое штатное расписание станции. В то же время, согласно плану россиян, все сотрудники станции, не соглашающиеся сотрудничать с ними, должны покинуть город. До конца сентября станцию планируют отключить от украинской сети", – говорится в сообщении.

В ССО отмечают, что такая же ситуация у оккупантов и по другим отраслям. Например, не идут на сотрудничество и не оформляют новые трудовые договоры работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. А захваченную железную дорогу обслуживают работники Крымской железной дороги, ведь местные в подавляющем большинстве отказались это делать.

Для обеспечения жильем переселенных лиц россияне проводят инвентаризацию жилья в оккупированных городах с последующим расселением граждан РФ в квартирах украинцев, которые покинули город. Чтобы мотивировать россиян переехать на оккупированную территорию Украины, переселенцам обещают премию премию 8,5 тыс. руб. (4 тыс. грн).

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