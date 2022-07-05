ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты свозят российский персонал на захваченную Запорожскую АЭС – Силы спецопераций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
До конца сентября оккупанты планируют отключить ЗАЭС от украинской сети
До конца сентября оккупанты планируют отключить ЗАЭС от украинской сети
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Большинство сотрудников Запорожской атомной электростанции в Энергодаре отказываются сотрудничать с оккупантами, поэтому россияне свозят на станцию рабочих "Росэнергоатома". Об этом сообщает сайт Сил специальных операций "Спротив".

"Не помогают оккупантам предложения в виде повышенных зарплат и оплачиваемого отдыха в Кирилловке или в Крыму. Следовательно, оккупанты до конца месяца планируют сформировать новое штатное расписание станции. В то же время, согласно плану россиян, все сотрудники станции, не соглашающиеся сотрудничать с ними, должны покинуть город. До конца сентября станцию планируют отключить от украинской сети", – говорится в сообщении.

В ССО отмечают, что такая же ситуация у оккупантов и по другим отраслям. Например, не идут на сотрудничество и не оформляют новые трудовые договоры работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. А захваченную железную дорогу обслуживают работники Крымской железной дороги, ведь местные в подавляющем большинстве отказались это делать.

Для обеспечения жильем переселенных лиц россияне проводят инвентаризацию жилья в оккупированных городах с последующим расселением граждан РФ в квартирах украинцев, которые покинули город. Чтобы мотивировать россиян переехать на оккупированную территорию Украины, переселенцам обещают премию премию 8,5 тыс. руб. (4 тыс. грн).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, оккупация, Запорожская АЭС, война России против Украины, Силы специальных операций, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни G
Дмитрий ГОРДОН
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров – Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
Актер студии "Квартал 95" Кошевой и его супруга сделали себе татуировки. Фото
Актер студии "Квартал 95" Кошевой и его супруга сделали себе татуировки. Фото
Защищающий Украину 45-летний Сенцов женился во второй раз и показал свадебное фото
Защищающий Украину 45-летний Сенцов женился во второй раз и показал свадебное фото
  "Мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной". Дорн высказался о Дуде
  "Мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной". Дорн высказался о Дуде
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом
﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом
"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней
"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней
"Верно ходит рядом со своими спасителями". Мозговая поделилась историей о спасении ВСУ контуженной овчарки
"Верно ходит рядом со своими спасителями". Мозговая поделилась историей о спасении ВСУ контуженной овчарки
  Дорн: Россияне слишком адаптивные люди. Когда Путин уйдет и начнется новая пропаганда, они все предыдущее забудут
  Дорн: Россияне – слишком адаптивные люди. Когда Путин уйдет и начнется новая пропаганда, они все предыдущее забудут
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (42090)
2
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (36852)
3
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (29643)
4
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (28935)
5
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (27820)
6
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (24678)
7
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (22501)
8
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь (14433)
 
 
 
 