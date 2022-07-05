Оккупанты свозят российский персонал на захваченную Запорожскую АЭС – Силы спецопераций

"Не помогают оккупантам предложения в виде повышенных зарплат и оплачиваемого отдыха в Кирилловке или в Крыму. Следовательно, оккупанты до конца месяца планируют сформировать новое штатное расписание станции. В то же время, согласно плану россиян, все сотрудники станции, не соглашающиеся сотрудничать с ними, должны покинуть город. До конца сентября станцию планируют отключить от украинской сети", – говорится в сообщении.
В ССО отмечают, что такая же ситуация у оккупантов и по другим отраслям. Например, не идут на сотрудничество и не оформляют новые трудовые договоры работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. А захваченную железную дорогу обслуживают работники Крымской железной дороги, ведь местные в подавляющем большинстве отказались это делать.
Для обеспечения жильем переселенных лиц россияне проводят инвентаризацию жилья в оккупированных городах с последующим расселением граждан РФ в квартирах украинцев, которые покинули город. Чтобы мотивировать россиян переехать на оккупированную территорию Украины, переселенцам обещают премию премию 8,5 тыс. руб. (4 тыс. грн).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.