МАГАТЭ потеряло связь с захваченной Россией ЗАЭС второй раз за месяц. Гросси снова говорит о направлении миссии на станцию

Гросси опять заявил о необходимости "срочного визита" миссии МАГАТЭ на захваченную РФ атомную электростанцию Фото: ЕРА

"Международное агентство по атомной энергии вновь потеряло дистанционное соединение со своими системами наблюдения за соблюдением гарантий, установленных на ЗАЭС в Украине, что еще больше подчеркивает необходимость скорейшего посещения МАГАТЭ", – сообщила пресс-служба агентства, ссылаясь на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Это второй сбой за месяц.

Гросси 7 июня заявил о намерении отправить миссию на захваченную оккупантами станцию. Он намеревался возглавить миссию лично. В "Энергоатоме" заявили, что таким визитом Гросси легитимизирует пребывание российских оккупантов на ЗАЭС. 12 июня связь со станцией восстановили, но гендиректор МАГАТЭ продолжил настаивать на визите.

25 июня связь с Запорожской АЭС была потеряна из-за сбоя в системах связи, сказал Гросси.

"Тот факт, что наша дистанционная передача данных по гарантиям снова не работает – уже второй раз за последний месяц – только усиливает необходимость срочного направления этой миссии", – добавил он.