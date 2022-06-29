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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МАГАТЭ потеряло связь с захваченной Россией ЗАЭС второй раз за месяц. Гросси снова говорит о направлении миссии на станцию

Гросси опять заявил о необходимости "срочного визита" миссии МАГАТЭ на захваченную РФ атомную электростанцию
Гросси опять заявил о необходимости "срочного визита" миссии МАГАТЭ на захваченную РФ атомную электростанцию
Фото: ЕРА

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) снова потеряло связь с Запорожской атомной электростанцией, которую захватили российские оккупанты. Об этом проинформировала пресс-служба МАГАТЭ.

"Международное агентство по атомной энергии вновь потеряло дистанционное соединение со своими системами наблюдения за соблюдением гарантий, установленных на ЗАЭС в Украине, что еще больше подчеркивает необходимость скорейшего посещения МАГАТЭ", – сообщила пресс-служба агентства, ссылаясь на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. 

Это второй сбой за месяц. 

Гросси 7 июня заявил о намерении отправить миссию на захваченную оккупантами станцию. Он намеревался возглавить миссию лично. В "Энергоатоме" заявили, что таким визитом Гросси легитимизирует пребывание российских оккупантов на ЗАЭС. 12 июня связь со станцией восстановили, но гендиректор МАГАТЭ продолжил настаивать на визите

25 июня связь с Запорожской АЭС была потеряна из-за сбоя в системах связи, сказал Гросси.

"Тот факт, что наша дистанционная передача данных по гарантиям снова не работает – уже второй раз за последний месяц – только усиливает необходимость срочного направления этой миссии", – добавил он. 

Контекст:

МАГАТЭ за время полномасштабной войны в Украине провело три миссии на украинские АЭС: одну на Пивденноукраинскую и две на Чернобыльскую атомные станции.

Гросси неоднократно заявлял о желании осуществить миссию на ЗАЭС, которую с начала марта временно контролирует Россия"для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".

Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, российские оккупанты
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