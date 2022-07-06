Оккупанты превращают Запорожскую АЭС в свою военную базу – The Wall Street Journal

Об этом 5 июля написала The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников АЭС, украинских чиновников и дипломатов.
Они сообщили изданию, что на атомной электростанции более 500 российских оккупантов развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.
Отмечается, что российская армия ежедневно размещает вооружение вокруг АЭС для закрепления контроля над линией фронта.
Так, в июне оккупанты разместили на территории атомной электростанции, изрытой вокруг окопами, РСЗО "Смерч" и "Град", танки и бронетранспортеры.
Экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк не исключает, что действия оккупантов являются одной из тактик РФ – захватить критически важную инфраструктуру и использовать ее в качестве щита.
По его словам, ВСУ не собираются штурмовать Запорожскую АЭС. Единственный способ вернуть контроль Украины над ней – окружить АЭС, захватить прилегающие к ней районы и заставить оккупантов уйти.
По информации Сил специальных операций, большинство сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре отказываются сотрудничать с оккупантами, поэтому россияне привозят на станцию рабочих "Росэнергоатома".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.