ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты превращают Запорожскую АЭС в свою военную базу – The Wall Street Journal

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Фото: EPA

Российские оккупационные войска превращают крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в военную базу.

Об этом 5 июля написала The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников АЭС, украинских чиновников и дипломатов.

Они сообщили изданию, что на атомной электростанции более 500 российских оккупантов развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

Отмечается, что российская армия ежедневно размещает вооружение вокруг АЭС для закрепления контроля над линией фронта.

Так, в июне оккупанты разместили на территории атомной электростанции, изрытой вокруг окопами, РСЗО "Смерч" и "Град", танки и бронетранспортеры.

Экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк не исключает, что действия оккупантов являются одной из тактик РФ – захватить критически важную инфраструктуру и использовать ее в качестве щита.

По его словам, ВСУ не собираются штурмовать Запорожскую АЭС. Единственный способ вернуть контроль Украины над ней – окружить АЭС, захватить прилегающие к ней районы и заставить оккупантов уйти.

По информации Сил специальных операций, большинство сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре отказываются сотрудничать с оккупантами, поэтому россияне привозят на станцию рабочих "Росэнергоатома".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

Теги: Россия, Украина, захват, танки, штурм, вооружение, Запорожская область, бронетранспортер, РСЗО, артиллерия, РСЗО Смерч, Запорожская АЭС, ВСУ, война России против Украины, Андрей Загороднюк, Энергодар, мины, инфраструктура, электростанция, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  В сербском городе накануне Exit Festival появились многочисленные символы российской агрессии против Украины
  В сербском городе накануне Exit Festival появились многочисленные символы российской агрессии против Украины
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло G
Дмитрий ГОРДОН
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
  "Какой мразью она была такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  "Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой"
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой" G
Дмитрий ГОРДОН
  Горбунов: Украинцы славяне, а россияне нет. Это азиаты, война это их культура
  Горбунов: Украинцы – славяне, а россияне – нет. Это азиаты, война – это их культура
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (89369)
2
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (49991)
3
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (49859)
4
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (48267)
5
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (34691)
6
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (31833)
7
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (28407)
8
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (28216)
 
 
 
 