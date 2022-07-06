Оккупанты превращают Запорожскую АЭС в свою военную базу – The Wall Street Journal

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта Фото: EPA

Об этом 5 июля написала The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников АЭС, украинских чиновников и дипломатов.

Они сообщили изданию, что на атомной электростанции более 500 российских оккупантов развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

Отмечается, что российская армия ежедневно размещает вооружение вокруг АЭС для закрепления контроля над линией фронта.

Так, в июне оккупанты разместили на территории атомной электростанции, изрытой вокруг окопами, РСЗО "Смерч" и "Град", танки и бронетранспортеры.

Экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк не исключает, что действия оккупантов являются одной из тактик РФ – захватить критически важную инфраструктуру и использовать ее в качестве щита.

По его словам, ВСУ не собираются штурмовать Запорожскую АЭС. Единственный способ вернуть контроль Украины над ней – окружить АЭС, захватить прилегающие к ней районы и заставить оккупантов уйти.

По информации Сил специальных операций, большинство сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре отказываются сотрудничать с оккупантами, поэтому россияне привозят на станцию рабочих "Росэнергоатома".

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