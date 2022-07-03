В оккупированном Энергодаре скончался водолаз Запорожской АЭС, которого избили оккупанты

"Сегодня ушел из жизни опытный водолаз гидроцеха ЗАЭС Андрей Гончарук, которого рашисты били и пытали, заставляя придумывать обоснование необходимости осушения охлаждающих бассейнов. Мужчина отказался, за что и поплатился жизнью", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что в больницу с многочисленными телесными повреждениями и в состоянии комы Гончарук попал 29 июня. Умер он, не приходя в сознание.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов написал в Telegrаm, что оккупанты заставляли Гончарука нырять в брызгальный бассейн Запорожской АЭС, и когда водолаз отказался, "монстры в человеческом обличье замучили" Гончарука.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

29 июня "Энергоатом" сообщал, что оккупанты собираются осушить охлаждающие бассейны ЗАЭС в поисках вымышленного оружия. Компания предупредила, что если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности.