В оккупированном Энергодаре скончался водолаз Запорожской АЭС, которого избили оккупанты

"Сегодня ушел из жизни опытный водолаз гидроцеха ЗАЭС Андрей Гончарук, которого рашисты били и пытали, заставляя придумывать обоснование необходимости осушения охлаждающих бассейнов. Мужчина отказался, за что и поплатился жизнью", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" отметили, что в больницу с многочисленными телесными повреждениями и в состоянии комы Гончарук попал 29 июня. Умер он, не приходя в сознание.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов написал в Telegrаm, что оккупанты заставляли Гончарука нырять в брызгальный бассейн Запорожской АЭС, и когда водолаз отказался, "монстры в человеческом обличье замучили" Гончарука.
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29 июня "Энергоатом" сообщал, что оккупанты собираются осушить охлаждающие бассейны ЗАЭС в поисках вымышленного оружия. Компания предупредила, что если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности.
Российские оккупанты захватили Энергодар в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.