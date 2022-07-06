Из-за массового пьянства российских военных на оккупированных территориях Запорожской области ввели запрет на продажу им алкоголя – ГУР Минобороны

"Личный состав подразделений оккупационной армии, находящийся на временно оккупированных территориях Запорожской области, отмечается массовым злоупотреблением алкогольными напитками. Это приводит к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, участились случаи оставления оккупантами мест несения службы, пребывания на огневых позициях в нетрезвом состоянии, нарушения правил пользования стрелковым оружием, ДТП с участием военных в нетрезвом состоянии.
"В ситуацию вынуждено было вмешаться руководство комендатуры войск Росгвардии РФ и так называемой "военно-гражданской администрации" Михайловской общины во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко (до войны был профессиональным Дедом Морозом и ведущим на свадьбах). В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской общин введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ", – отметили в ГУР Минобороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов по состоянию на 6 июля достигли около 36,5 тыс. военных.