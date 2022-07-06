Оккупанты обстреляли Чугуев: повреждены дома, сгорела автозаправка

Спасатели не дали огню перекинуться на емкости с топливом, но сама заправка сгорела Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram

"В результате обстрела со стороны захватчиков есть разрушенный объект инфраструктуры и жилые дома", – сказала Минаева.

По предварительным данным, погибших или раненых в результате обстрела нет.

Минаева сказала, что, несмотря на обстрелы, "ситуация в общине контролируемая". При этом она призвала жителей быть бдительными.

Облуправление ГСЧС сообщило, что от обстрела занялись две бензоколонки на автозаправочной станции, поврежден магазин. Площадь пожара составила около 40 м², его потушили.

"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на емкости с топливом", – отметили в ГСЧС.

В то же время, как сообщили в областном управлении полиции, здание заправки сгорело практически полностью.

Следователи открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Полицейские изъяли с места обстрела осколки боеприпасов.

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