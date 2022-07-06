Оккупанты обстреляли Чугуев: повреждены дома, сгорела автозаправка

"В результате обстрела со стороны захватчиков есть разрушенный объект инфраструктуры и жилые дома", – сказала Минаева.
По предварительным данным, погибших или раненых в результате обстрела нет.
Минаева сказала, что, несмотря на обстрелы, "ситуация в общине контролируемая". При этом она призвала жителей быть бдительными.
Облуправление ГСЧС сообщило, что от обстрела занялись две бензоколонки на автозаправочной станции, поврежден магазин. Площадь пожара составила около 40 м², его потушили.
"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на емкости с топливом", – отметили в ГСЧС.
В то же время, как сообщили в областном управлении полиции, здание заправки сгорело практически полностью.
Следователи открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Полицейские изъяли с места обстрела осколки боеприпасов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы обладминистрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.