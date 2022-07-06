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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Чугуев: повреждены дома, сгорела автозаправка

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Спасатели не дали огню перекинуться на емкости с топливом, но сама заправка сгорела
Спасатели не дали огню перекинуться на емкости с топливом, но сама заправка сгорела
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram

Утром 6 июля российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Чугуев Харьковской области, загорелась автозаправочная станция. Об этом Общественному сообщила мэр Чугуева Галина Минаева.

"В результате обстрела со стороны захватчиков есть разрушенный объект инфраструктуры и жилые дома", – сказала Минаева.

По предварительным данным, погибших или раненых в результате обстрела нет.

Минаева сказала, что, несмотря на обстрелы, "ситуация в общине контролируемая". При этом она призвала жителей быть бдительными.

Облуправление ГСЧС сообщило, что от обстрела занялись две бензоколонки на автозаправочной станции, поврежден магазин. Площадь пожара составила около 40 м², его потушили.

"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на емкости с топливом", – отметили в ГСЧС.

В то же время, как сообщили в областном управлении полиции, здание заправки сгорело практически полностью.

Следователи открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Полицейские изъяли с места обстрела осколки боеприпасов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы обладминистрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: ГСЧС, полиция, Харьковская область, Чугуев, обстрелы, война России против Украины
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