В Запорожской области на кассетном боеприпасе подорвался местный житель

Он получил травмы и был госпитализирован, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"В очередной раз подчеркиваем: категорически нельзя касаться или брать в руки подозрительные предметы, тем более оставшиеся после вражеской атаки. Это представляет реальную угрозу вашей жизни и здоровью", – напомнили в сообщении.

В случае обнаружения таких предметов следует немедленно вызывать спасателей ГСЧС, добавили в администрации.

Кассетные снаряды опасны, в частности, тем, что при взрыве разбрасывают неуправляемые мелкокалиберные бомбы, которые могут самопроизвольно сдетонировать через десятки часов. Подходить к ним близко смертельно опасно.