В Запорожской области на кассетном боеприпасе подорвался местный житель

Он получил травмы и был госпитализирован, сообщили в Запорожской областной военной администрации.
"В очередной раз подчеркиваем: категорически нельзя касаться или брать в руки подозрительные предметы, тем более оставшиеся после вражеской атаки. Это представляет реальную угрозу вашей жизни и здоровью", – напомнили в сообщении.
В случае обнаружения таких предметов следует немедленно вызывать спасателей ГСЧС, добавили в администрации.
Кассетные снаряды опасны, в частности, тем, что при взрыве разбрасывают неуправляемые мелкокалиберные бомбы, которые могут самопроизвольно сдетонировать через десятки часов. Подходить к ним близко смертельно опасно.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает использование кассетных боеприпасов. Россия, как и США и Китай, не является участником договора.
Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение.
С начала вторжения зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
В мае СБУ перехватила разговор российского оккупанта, который подтвердил использование в Украине фосфорных и кассетных средств поражения.
Использование Россией кассетных бомб в Украине подтверждали международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.