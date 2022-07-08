"Миллионы новых мигрантов". Зеленский заявил, что Россия готовит по Европе новый удар

Когда РФ заблокировала порты Украины, это было сознательным решением против всех в мире, кто зависит от импорта продовольствия, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом в ходе видеообращения к парламенту Словении 8 июля, запись которого опубликована в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Россия готовит… удар – миграцией. Когда российский флот заблокировал наши порты, это было сознательным решением не просто против Украины, а против всех в мире, кто зависит от импорта продовольствия. И вы видите последствия. Но это только начало, потому что без нашего продовольствия не удастся стабилизировать мировой рынок, спасти страны Африки и Азии от голода, – сказал Зеленский. – Если там будет голод – значит, вы увидите на территории ЕС новых мигрантов. Миллионы новых мигрантов".